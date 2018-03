Thálii za činohru dostali Dočkalová a Bambas. Cenu za celoživotní mistrovství si odnesl Petr Kostka

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

Herecká asociace udělovala ceny popětadvacáté a mezi nominovanými bylo 24 umělců z 16 divadel a společností.

Tereza Dočkalová a Daniel Bambas v sobotu převzali v Národním divadle Ceny Thálie za mimořádné jevištní výkony v činohře v roce 2017. Dočkalová ji obdržela za roli Nory v Ibsenově dramatu v Divadle pod Palmovkou a její kolega za výkon v inscenaci Krás(k)a na scéně v Mladé Boleslavi.

V kategorii opereta a muzikál si skleněnou plastiku se stylizovanou divadelní maskou odnesli Katarína Hasprová a Peter Pecha, za operu získala Thálii Maida Hundelingová a v mužské kategorii zvítězil Svatopluk Sem.

Za mimořádný baletní výkon převzali cenu Nikola Márová a Ondřej Vinklát, kteří obdrželi Thálie už v předchozích letech. Márová ji dostala před deseti lety za dvojroli Odetty-Odilie v Čajkovského Labutím jezeře ve Státní opeře Praha a Vinklát před čtyřmi lety za Romea v inscenaci Romeo a Julie Národního divadla v Praze. Nyní porota ocenila jejich vystoupení v baletu Svěcení jara v Národním divadle, kde Márová ztvárnila roli Matky a Vinklát Vyvoleného.

Sopranistku Hundelingovou porota ocenila za roli Desdemony v opeře Otello v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a jejího kolegu Sema za ztvárnění Giorgia Germonta v La traviatě v českobudějovickém Jihočeském divadle.

Národní divadlo moravskoslezské je domovskou scénou i Hasprové, která dostala Thálii za roli paní Danversové v muzikálu Rebecca. Pecha ji obdržel za hlavní roli v muzikálu Rocky, který v pražském Kongresovém centru uvádí Dark style agency.

Přehled oceněných umělců Činohra: Ženský výkon: Tereza Dočkalová (titulní role v inscenaci podle Henrika Ibsena Nora - Domeček pro panenky, Divadlo pod Palmovkou, Praha) Mužský výkon: Daniel Bambas (role Edwarda Kynastona ve hře Jeffreyho Hatchera Krás(k)a na scéně, Městské divadlo Mladá Boleslav) Opera: Ženský výkon: Maida Hundelingová (role Desdemony v opeře Giuseppa Verdiho Otello, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Mužský výkon: Svatopluk Sem (role Giorgia Germonta v opeře Giuseppa Verdiho La traviata, Jihočeské divadlo, České Budějovice) Opereta, muzikál a jiný hudebně dramatický žánr: Ženský výkon: Katarína Hasprová (role paní Danversové v muzikálu Rebecca, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Mužský výkon: Peter Pecha (titulní role v muzikálu Rocky, Dark style agency v Kongresovém centru Praha) Balet a pantomima a jiný tanečně dramatický žánr: Ženský výkon: Nikola Márová (role Matky v inscenaci Svěcení jara v rámci programu Timeless, Národní divadlo, Praha) Mužský výkon: Ondřej Vinklát (role Vyvoleného v inscenaci Svěcení jara v rámci programu Timeless, Národní divadlo, Praha) Ceny za celoživotní dílo: Petr Kostka (činohra) Bohuslav Šulc (loutkové divadlo) Miroslav Švejda (opera) Richard Böhm (balet) Jiří Korn (opereta a muzikál) Zvláštní cena Kolegia pro udělování cen Thálie: Jiří Srnec (režisér, výtvarník, hudební skladatel, scénograf a herec, zakladatel Černého divadla) Cena prezidia Herecké asociace pro mladého umělce do 33 let v oboru činoherní tvorby: Ivan Dejmal (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi: František Filip (režisér)

Prvním, kdo v sobotu večer na jevišti Národního divadla převzal Thálii, byl další člen Národního divadla moravskoslezského, a to Ivan Dejmal. Dostal cenu určenou činoherci do 33 let. Tutéž cenu v roce 2012 dostala i Dočkalová, která dnes zvítězila v ženské činoherní kategorii.

Za muzikál ocenili Korna

Herecká asociace udělovala ceny popětadvacáté a mezi nominovanými bylo 24 umělců z 16 divadel a společností. Vedle osmi cen v jednotlivých oborech a ceny pro činoherce do 33 let udělila i pět ocenění za celoživotní mistrovství. V oboru činohra ji dostal Petr Kostka, v loutkářství loutkovodič Hurvínka Bohuslav Šulc, v opeře Miroslav Švejda, v tanečním oboru Richard Böhm a v muzikálovém Jiří Korn. Kolegium pak za mimořádný umělecký přínos českému divadlu ocenilo zakladatele Černého divadla Jiřího Srnce.

Novinkou pak byla cena za šíření divadelního umění v televizi, kterou asociaci udělila televiznímu režisérovi Františku Filipovi.

Šestaosmdesátiletý Srnec přišel s nápadem založit Černé divadlo ještě při studiu na vysoké škole. První představení, kde neviditelní herci "čarují" s létajícími předměty a se světlem, začal realizovat v roce 1959 se spolužáky. Průlomový byl pro tehdy ještě poloamatérský soubor divadelníků rok 1962, kdy dostal pozvání na prestižní festival do skotského Edinburghu. Od té doby Srnec vytvořit pět desítek představení a jeho divadlo patří mezi nejvýznamnější vyslance českého umění ve světě.

"Jsem šťastný, že jsem cenu dostal pro naše divadlo, které je české divadlo," řekl při převzetí ceny Srnec.

Kostka, který v červnu oslaví osmdesát let, v posledních letech účinkuje v Divadle Ungelt, Divadle na Vinohradech nebo ve Východočeském divadle v Pardubicích. První angažmá měl ale v Městských divadlech pražských a dvacet let působil i v Národním divadle. Celý život Kostka spolupracuje i s filmem, rozhlasem a televizí. V prvních filmech hrál už na DAMU, ale definitivně se prosadil snímkem Vyšší princip (1960), kde hrál jednoho z popravených studentů.

Kostka poděkoval všem, kteří si na něj ještě vzpomněli a dali mi hlas. "Ani tomu nevěřím… Když jsem šel k divadlu, dal mi tatínek jednu radu: Petře, nikdy se nesnaž dělat umění, nauč se naše řemeslo, a když se ti jednou nebo dvakrát podaří dotknout toho umění s velkým U, nech to na posouzení ostatním," doplnil.