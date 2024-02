"Bojoval důstojně." Zemřel americký country zpěvák Toby Keith

Ve věku 62 let zemřel zpěvák Toby Keith, který byl v uplynulých třech dekádách jednou z největších hvězd americké country scény. O jeho pondělním úmrtí informoval oficiální web. Umělec z Oklahomy si získal fanoušky "drsňáckým" vystupováním i písněmi s vlasteneckým nádechem.

V létě roku 2022 Keith oznámil, že trpí rakovinou žaludku a podstupuje mimo jiné chemoterapii. V nedávném rozhovoru podle deníku The New York Times uvedl, že léčba stále pokračuje. Nynější prohlášení o úmrtí příčinu nespecifikuje.

"Toby Keith poklidně odešel včera večer, 5. února, obklopený rodinou," píše se na jeho webu. "Bojoval důstojně a odvážně," pokračuje stručné prohlášení.

Keith v mládí pracoval jako dělník na ropných polích a také hrál na poloprofesionální úrovni americký fotbal, než v 90. letech zahájil úspěšnou kariéru v country music. Mohutný zpěvák vysoký skoro dva metry si vypěstoval image založenou na "chlapáctví" a americké hrdosti, ale také na smyslu pro humor a hlasovém rozsahu, díky němuž zvládal milostné i pijácké písně.

Podle agentury AP se hned 20 jeho skladeb dostalo na první příčku žánrové hitparády Billboard včetně songu Beer for My Horses nazpívaného s country hvězdou Williem Nelsonem.

Mezi Keithovy největší hity patří také Courtesy of the Red, White and Blue vydaný po teroristických útocích z 11. září 2001, v němž zpěvák varuje kohokoli, kdo by si "zahrával s USA", že bude litovat. Píseň uvedl také v lednu 2017 na koncertě pořádaném v předvečer inaugurace prezidenta Donalda Trumpa.

Keithova kariéra v showbyznysu trvala přes třicet let, během nichž po celém světě prodal přes 40 milionů alb, dodávají New York Times.

Video: Skladba Courtesy Of The Red, White and Blue