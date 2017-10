V Nabarveném ptáčeti Václava Marhoula bude hrát i Harvey Keitel. Potvrdil, že bere roli kněze

před 8 minutami

Režisér a producent Václav Marhoul oznámil, že v jeho filmu Nabarvené ptáče, popisujícím pouť malého chlapce válkou zdecimovanou Evropou, si zahraje i americká hvězda Harvey Keitel (78). Ten je známý například účinkováním ve snímcích Wese Andersona. Účast Keitela Marhoul oznámil již dříve, teprve nyní s ním ale dotáhl debatu o výši honoráře. Keitel byl v roce 2015 hostem karlovarského festivalu.

V roli kněze se v chystaném filmu Nabarvené ptáče Václava Marhoula představí slavný americký herec Harvey Keitel, jenž právě dotočil snímek Irishman s Martinem Scorsesem. Do České republiky přijede na deset dní, natáčet bude okolo Českého Krumlova a na Sušicku.

"Jednání o obsazení Harveyho Keitela vlastně začala už v srpnu minulého roku v podobě zaslání scénáře, o který si řekl při svém pobytu na festivalu v Locarnu, kde se náhodou dozvěděl o tom, že chci natočit právě Nabarvené ptáče," vzpomíná Václav Marhoul.

"Popravdě, moc jsem nevěřil, že by to vůbec vyšlo. Samotné jednání o honoráři a všech možných dalších podmínkách pak trvalo od července až do poloviny října letošního roku," dodává.

Jeho přístup k roli je prý "až impozantní". Marhoul se zatím nesetkal s tím, že by herec v rámci přípravy byl schopen svoji postavu dopředu tak rozpitvat na kousky.

Účast ve filmu písemně potvrdil také ruský herec Aleksej Kravčenko, který debutoval ve filmu Elema Klimova Jdi a dívej se.

Nabarvené ptáče je adaptací románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského a vypráví o cestě malého židovského chlapce napříč východní Evropou. Ten v době války čelí všem myslitelným útokům včetně těch od vesničanů.