V Dijonu jde do aukce dílo Mistra vyšebrodského oltáře, zájem má i Národní galerie

Japonská vláda zvažuje rozsáhlý program na podporu ekonomiky, jejíž zotavení brzdí americko-čínská obchodní válka. Utratit za něj podle sobotního vydání listu Nikkei hodlá přes deset bilionů jenů (2,1 bilionu Kč). Část stimulačního balíčku chce pokrýt vydáním dalších dluhopisů, které by měly pokrýt výpadky z daňových příjmů, citovala agentura Reuters japonský deník.

Vládní fondy by měly financovat také veřejné práce za až čtyři biliony jenů. Kabinet premiéra Šinzóa Abeho by měl mít balíček hotový začátkem příštího týdne poté, co jej projedná uvnitř vládnoucí koalice.

Japonská ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí nejpomaleji za celý letošní rok. V celoročním přepočtu se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 0,2 procenta, a prudce tak zpomalil z revidovaných 1,8 procenta v období duben až červen. Slabá globální poptávka brzdila vývoz a vyvolala obavy z recese. Někteří analytici vyjadřují podle Reuters navíc obavy, že říjnové zvýšení daně z obratu by mohlo ochladit ještě i soukromou spotřebu.