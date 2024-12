Uvěřitelnější než Bond. V novém seriálu o špionech ze CIA hrají Fassbender a Gere

Okolo ruské války na Ukrajině nebo situace v Africe se točí nový špionážní seriál The Agency. Hvězdně obsazený politický thriller s herci Michaelem Fassbenderem, Richardem Gerem a Jeffreym Wrightem v hlavních rolích se odehrává na jaře 2023 v londýnském sídle americké tajné služby CIA. Její pracovníky zalarmuje zmizení agenta v Bělorusku, které může ohrozit desítky lidí.

Podle agentury DPA je desetidílný seriál, který v Česku uvede videotéka Skyshowtime, plný špehů, dvojitých agentů a tajných misí. Představitel hlavní role však říká, že ve finále The Agency vypráví o obecných věcech. "V první řadě je to o vztazích a lásce," konstatuje Michael Fassbender, jenž hraje amerického agenta s kódovým označením Marťan.

Posledních šest let strávil pod falešnou identitou v Etiopii, kde se zamiloval do akademičky a politické aktivistky. Teď těžce nese, že musel všechny vazby v Africe zpřetrhat a vrátit se do Londýna.

Na začátku seriálu se Marťan znovu setkává se svou dospívající dcerou a po letech, kdy si svůj život z větší části řídil sám, se s obtížemi učí opět fungovat v kolektivu. Ten tvoří šéf londýnské kanceláře Bosko hraný Richardem Gerem, šéf strategie Henry v podání Jeffreyho Wrighta nebo Marťanova nadřízená Naomi ztělesněná herečkou Katherine Waterston. Brzy k nim přibudou také začínající agentka či psychiatrička, které se má Marťan průběžně svěřovat.

Protagonista se před kolegy snaží zlehčovat vztah, jejž v Etiopii navázal. O to je překvapenější, když zjistí, že dotyčná se ve stejné době jako on také přesunula do Londýna. "On v podstatě řeší dilema mezi svým profesionálním životem, respektive tím, co všechno mu obětoval, a tím osobním," přibližuje sedmačtyřicetiletý Michael Fassbender, známý z filmů Stud nebo 12 let v řetězech.

Novinka vznikla jako remake úspěšného francouzského seriálu Le Bureau des légendes z let 2015 až 2020, ve kterém hlavní roli ztvárnil Mathieu Kassovitz. "Rozhodně jsme si z francouzské předlohy vypůjčili to zaměření na detail a realismus," doplňuje herec Jeffrey Wright, jenž na sebe upozornil jako Felix Leiter ve filmových bondovkách s Danielem Craigem.

Oproti nim je seriál The Agency syrovější a opravdovější, srovnává agentura DPA. Podle výkonného producenta a režiséra prvních dvou epizod Joea Wrighta také výrazněji pracuje se skutečnou geopolitickou situací z dubna 2023.

"Jedna z postav například odletí do Chartúmu, aby tam učila na univerzitě. Kdyby se seriál odehrával v září téhož roku, tak už tam žádná univerzita neexistovala," zmiňuje režisér situaci v Súdánu, kde doteď neustaly boje mezi armádou a polovojenskou skupinou.

Podle časopisu The Hollywood Reporter někteří herci včetně Fassbendera v rámci příprav konzultovali své role se skutečnými pracovníky CIA. "Mluvil jsem s někým, kdo pro ně dělal, a pak ještě s kýmsi dalším. Hodně mi to pomohlo si vyjasnit, co je Marťan zač. Má jednoznačné sociopatické rysy, zároveň se v něm ale pere to, jaký je teď, s tím, jaký mohl být kdysi," naznačuje představitel hlavní role.

Fassbender za stěžejní považuje fakt, že hrdina se vrací do Londýna po šesti letech v terénu. "To je velmi vzácné, takhle dlouho lidé na jedné misi většinou nebývají. Po takové době je navíc zjevné, že by se člověk vracel rozpolcený," pokračuje herec.

Ten čerpal také z francouzského originálu. "Hrozně se mi líbilo, jak tam protagonistu pojal Mathieu Kassovitz. Podařilo se mu přesvědčivě zahrát to, že dobrého špiona nepoznáte, protože je takový nijaký, nemá žádné výrazné rysy, které by vám utkvěly," domnívá se hollywoodská hvězda.

Americká média tento týden zveřejnila první recenze. Podle časopisu Variety.com seriál zachycuje, jak psychikou člověka od základů otřese, když musí dlouhodobě skrývat svou identitu a vykonávat tak vysoce rizikové zaměstnání.

"Tajní agenti nebo špioni bývají ve filmech nebo seriálech ukazováni jako sexy vyrovnaní jedinci, kteří se ani moc nemusí snažit a jejich nebezpečná práce jimi nijak neotřásá. The Agency tuto fasádu strhává," píše web, podle nějž novinka ukazuje, že ani dobře proškolení agenti nedokážou odolat vlastním nedokonalostem či touhám.

Také podle britského deníku The Telegraph se série viditelně distancuje od toho, jak tajné agenty líčily třeba bondovky. Novinářce anglického listu však přijde, že seriál nevěnuje psychice postav zase až tolik prostoru a naopak příliš rozvíjí standardní thrillerovou dějovou linku týkající se Ukrajiny, Súdánu či Íránu. "Při sledování The Agency je rozhodně nad čím přemýšlet, akorát že od toho člověka pořád něco odvádí," napsal The Telegraph.