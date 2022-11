Všechno na charitu. Aukce umění spoluzakladatele Microsoftu vynesla miliardy

Sbírka umění Paula Allena, již nežijícího spoluzakladatele počítačové společnosti Microsoft, ve středeční dražbě vynesla přes 1,5 miliardy dolarů, v přepočtu přes 36 miliard korun. Je to dosavadní aukční rekord, ačkoliv v průběhu prvního dne rozprodávání kolekce našlo nového majitele jen 60 ze 150 položek.

Podle agentury AFP pět obrazů překonalo symbolickou hranici 100 milionů dolarů, což jsou 2,4 miliardy korun. Aukční síň Christie's oznámila, že veškerý výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely. "Výsledky naznačují, že více než 2600 žijících miliardářů se nadále cítí dostatečně izolovaných od celosvětových hospodářských problémů. A že mají chuť se předhánět, kdo urve větší kus z nejočekávanější nabídky sezony," konstatuje list Wall Street Journal.

Povědomí o dražbě zvýšil zájem veřejnosti. Vystavená díla si předem přišlo prohlédnout přes 20 tisíc lidí, poznamenává deník New York Times. Podle něj se před komplexem obchodních budov Rockefeller Plaza na newyorském Manhattanu táhla více než dvouhodinová fronta.

Allen zemřel v roce 2018, bylo mu 65 let. Sbírku budoval od přelomu 80. a 90. let minulého století. V závěti stanovil, aby výtěžek z prodeje putoval přes jeho rodinnou nadaci na dobročinné účely. Na ně velkou část jmění odkáže také o dva roky starší, dosud žijící druhý zakladatel Microsoftu Bill Gates. Které organizace konkrétně peníze od Allena dostanou, ale zatím není veřejné, zřejmě proto, aby to případně neodradilo některé kupce jiných politických názorů, vysvětlují New York Times.

Dražba v New Yorku se jmenuje Visionary, tedy Vizionář. Rozdělena je do dvou dnů. Sbírku tvoří pečlivě vybraná mistrovská díla tvůrců od renesančního Sandra Botticelliho po současníky jako dvaadevadesátiletého Jaspera Johnse nebo pětaosmdesátiletého Davida Hockneyho. Síň Christie's touto nabídkou riskovala, dopředu musela slíbit správcům Allenovy pozůstalosti, že jim za všechna výtvarná díla zaplatí minimální částku i v případě, že se nový kupec na všechno nenajde. Následně pořadatelé pracovali na tom, aby dopředu zajistili zájem případných nových majitelů o konkrétní díla, což se podařilo. Podle Wall Street Journal našla Christie's dopředu kupce pro díla za 990 milionů dolarů.

Nejdráže prodanou položkou prvního dne se stalo plátno impresionisty Georgese Seurata nazvané Modelky z roku 1888, za nějž nový majitel vydal včetně aukční provize 149,24 milionu dolarů, to znamená 3,6 miliardy korun. Aukční provize je přírážka, kterou síň účtuje kupci jako odměnu za zprostředkování prodeje a na pokrytí vlastních nákladů.

Obraz Paula Cézannea nazvaný Hora Sainte-Victoire se s cenou 137,79 milionu dolarů, tedy 3,3 miliardy korun, stal novým nejdráže prodaným obrazem tohoto francouzského autora, upozorňuje agentura AFP. Prodejní úspěch slavily rovněž díla Vincenta Van Gogha, Gustava Klimta nebo Paula Gauguina.

Podle deníku New York Times lze výtěžek vysvětlit i tím, že v době ekonomické nejistoty a inflace investoři hledají, jak se chránit před výkyvy akcií a kterak rozložit riziko v portfoliu. Umění mohou někteří považovat za podobně stabilní komoditu jako třeba zlato. "Klienti chtějí diverzifikovat svůj majetek a těžit z umění také proto, že hodnota většiny děl v průběhu času stále roste," řekl už před aukcí Adrien Meyer z oddělení impresionismu a moderního umění v Christie's. Na trhu je podle něj stále "více miliardářů než mistrovských děl".

Podle listu aukce vzbudila zájem těžkých vah v oboru, zúčastnili se galeristé Larry Gagosian a David Zwirner nebo sám François-Henri Pinault, francouzský miliardář a majitel síně Christie's, která aukci pořádala. "Pozorujeme velmi jasně zacílenou reakci sběratelů na situaci, kdy se na trh dostanou cenná mistrovská díla," shrnul dealer umění Dominique Lévy.

Podle New York Times zhruba čtvrtinu nabízených děl získali kupci z Asie, deník Wall Street Journal zmiňuje možný zájem čínských sběratelů. Totožnost konkrétních kupců však většinou zůstává neznámá.

Dražba kolekce Paula Allena se už teď stala rekordní. Dosud prvenství drželo rozprodání kolekce sběratelů Harryho a Lindy Mackloweových, které před půl rokem vyneslo 922 milionů dolarů. Stalo se tak kvůli jejich rozvodu, developer s manželkou se v rozvodovém řízení nedokázali domluvit na rozdělení majetku.

Prodej sbírky Paula Allena bude pokračovat ve čtvrtek, kdy Christie's nabídne dalších 95 děl. Ta už ale podle časopisu Forbes zřejmě nepřekonají středeční rekord. "Allen díky Microsoftu změnil to, jak žijeme. Teď změnil trh s uměním," konstatuje Alex Rotter, šéf oddělení umění 20. a 21. století v Christie's.