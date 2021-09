V břiše velryby. Do mezinárodního festivalu se zapojilo devět pražských galerií

„Hloupá Sally a seriózní Sam kráčejí ruku v ruce údolím stínů,“ stojí na křiklavém plakátu jako ze zlaté éry videopůjčoven. Název „snímku“ It's a Family Affair ale nezve na film, nýbrž do pražské galerie Hunt Kastner, kde bude mít výstavu estonská umělkyně Kris Lemsalu se soundtrackem svého manžela, brooklynského hudebníka Kypa Maloneho.

Instalace plná fantaskních, napůl zvířecích soch se otevírá v pátek večer. Hosté vernisáže budou vzápětí pozváni jinam, neboť akce je součástí festivalu Sumo. Ten paralelně začíná v dalších osmi pražských galeriích.

Nejvíc jich sídlí na Žižkově, kde se v Bořivojově ulici nachází i Hunt Kastner. Na stejné ulici lze najít galerii City Surfer Office, kde začíná výstava tří maďarských umělkyň nazvaná Crime is a River. Nedaleko na adrese Vlkova sídlí galerie Lítost, jež představí koláže maďarského umělce Botonda Keresztesiho. A v Křížkovského ulici je zase pop-up galerie pražské Akademie výtvarných umění. Mezinárodní výstavu nazvanou Otisk hrdlokrkavice přichystala A.M.180 sídlící na adrese Jeronýmova 9.

Na návštěvu zbývajících čtyř míst je třeba se vydat mimo Žižkov. Galerie Polansky a Berlínskej model sídlí v Holešovicích, na Letné má adresu Zahorian & Van Espen a Drdova Gallery zve návštěvníky do noblesní prvorepublikové vily ve Střešovicích. Festival Sumo s podtitulem The Odd Year II potrvá do poloviny října, některé výstavy však otevírají jen na tento víkend.

Pokoj pro hosty

„Pochopitelně jsme celou dobu příprav mysleli na možná cestovní omezení a restrikce. Loňské zahájení Sumo bylo perfektní, ale výstavy se musely z důvodu uzavření kulturních institucí ukončit výrazně dříve,“ říká galeristka Lucie Drdová, která je předsedkyní pořádající Aliance galerií současného umění.

Sama se kvůli nepředvídatelnému pandemickému roku rozhodla propůjčit svou galerii Akademii výtvarných umění a nevytvářet klasický program. Místo toho organizuje příležitostné výstavy na netradičních místech.

Pro Sumo vybrala Villu P651, jejíž název vychází z adresy v Pevnostní ulici. „Baví mě noblesní, prvorepublikový charakter místa a naši ‚výstavu‘ jsem nazvala Chambre d'amis, Pokoj pro hosty,“ objasňuje Drdová.

Vybrala deset umělců. Vedle autorů, jež dlouhodobě zastupuje, přizvala z lokální scény Terezu Příhodovou Štětinovou a dvě Francouzky: Charlotte Dualéovou a performerku Arianne Foksovou.

Všichni pořadatelé festivalu s výjimkou výstavní síně AVU jsou nezávislé galerie. Zastupují vybrané umělce a snaží se o mezinárodní kontext.

Záměrně do programu zapojily zahraniční partnery. „Pro Sumo jsme připravili samostatnou výstavu lucemburské sochařky žijící v Berlíně Mary-Audrey Ramirezové, ve spolupráci s německou galerií Martinetz a americkou kurátorkou Christinou Gigliottiovou,“ říká Filip Polanský ze stejnojmenné galerie.

„Práci Mary už nějakou dobu sledujeme a s Christinou jsme byli už dříve domluveni, že bychom takovou výstavu v Praze rádi uspořádali. S Petrou Martinetzovou z Kolína nad Rýnem jsme se dříve osobně neznali, ale program její galerie mi je dlouhodobě blízký a sympatický,“ dodává galerista, pro kterého je Sumo ideální příležitostí, jak vše propojit a navázat další spolupráce.

Mravenčí bytost

Na své první samostatné pražské výstavě Mary-Audrey Ramirezová projevuje zájem o zvířata a fantastické hybridní bytosti. „Potkáme nadměrné a pestře zbarvené mravenčí bytosti, opuštěné svou královnou, které se koušou, rvou a bodají v zoufalém zmatku, protože jejich strukturovaná existence je nyní zcela rozebrána. Bezcílnost vede k zuřivosti, podráždění, útoku a tři mohutné rozpadající se mraveniště se vlní a kymácejí,“ popisuje galerista.

Na jednu umělkyni vsadila také galerie Zahorian & Van Espen. Petra Feriancová původem z Bratislavy přichystala instalaci na ekologické téma. Návštěvník si ve vypolstrované místnosti může připadat jako Jonáš v břiše velryby.

Zahorian & Van Espen, která má sídlo také v Bratislavě, u této příležitosti představuje spřátelenou italskou Galerii Gilda Lavia. Ta funguje teprve čtvrtým rokem a orientuje se na konceptuální umělce nejen z jihoevropské země.

Návštěvníci festivalu, především vernisážového víkendu, kdy se konají doprovodné programy, se mohou seznámit také s dalšími zahraničními galeriemi, například s maďarskou Pince, americkou Gern en Regalia nebo s estonskou Temnikova & Kasela Gallery.

Při virtuálním listování programem Sumo se zdá, že nejsilnější hlas budou mít umělkyně, zatímco umělci zůstanou v menšině. Galerie Berlínskej model, která je známá rychlým střídáním krátkých, většinou jen pětidenních výstav, představuje pět autorek. Jejich tématem je „ženství, mateřství a sesterská spolupráce“.

Také Dožínky, výstava tří umělkyň v pop-up galerii AVU, slibuje společný ženský pohled. „Motivy klasů, chleba a lidských těl působí jako symboly plodnosti a hojnosti a evokují náladu slavnostní veselice, oslavy sklizně a s ní spojeného tradičního hodokvasu,“ slibuje kurátorka Veronika Čechová. „Překlenutí ročních období směrem pryč od sluncem zalitého léta k temnější a chladnější části roku v sobě ale přirozeně nese i nevyřčenou nejistotu a obavu z budoucnosti,“ dodává.

Jediným mužským prvkem výstavy bude zvuková stopa skladatele Matouše Hejla vytvořená pro tuto příležitost.