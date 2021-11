Skála: Rakev mám připravenou, na smrt se málo myslí. Je důležité nebát se být trapný

Snažím se lidi vychovávat, aby změnili zavedená myšlenková klišé a byli svobodnější. Člověk by neměl mít zábrany a dělat, co ho napadne, říká výtvarník František Skála. Letos mimo jiné natočil dechovkové album s tematikou umírání. Málo lidí chápe, že vážná věc a humor můžou stát vedle sebe. Všichni jsou věčně mladí a na smrt se moc nemyslí, dodává.

