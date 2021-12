Ruská avantgarda v lounské galerii může být padělaná, obrazy stály 5,5 milionu

Galerie Benedikta Rejta v Lounech prověřuje podezření, že má ve sbírce možné padělky. Upozornil na to server iDnes.cz. Falzifikace by se mohla týkat až 65 děl ruské revoluční avantgardy, zakoupených v letech 2014 až 2017. Tehdejší ředitelka nařčení odmítá.

Galerie, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, obrazy ruské avantgardy získala za zhruba 5,5 milionu korun, potvrzuje její současná šéfka Kateřina Melenová. Krajská mluvčí Magdalena Fraňková dodává, že podezření je rozsáhle vyšetřováno s cílem maximálně zajistit ochranu práv jak kraje, tak galerie.

"Při nákupech má každé takové dílo, zvlášť takto exponované, posudek. My jsme posudky nenalezli. Navíc původ děl byl uváděný ze sbírky anonymního italského soukromého sběratele," vysvětluje ředitelka, co vzbudilo podezření.

Podle serveru iDnes.cz, který o případu napsal jako první, si galerie nechala zpracovat posudek od mezinárodního experta se specializací na ruský suprematismus. Právě on pravost děl zpochybnil. Poradní sbor galerie pak doporučil věc prošetřit. "Je to velmi citlivá záležitost a jsme na tenkém ledě," podotýká Melenová, kterou teď čekají schůzky s prodávajícími stranami.

Po dohodě s nimi galerie může zrušit kupní smlouvu, prodejce by si poté díla odebral. "Pak je tady podezření na ta falza a pak budeme muset asi podat trestní oznámení na neznámého pachatele, protože my nevíme, kdo to způsobil ani jak se díla dostala do Čech," objasňuje Melenová. Podezřelá díla od Kazimira Maleviče, Vasilije Kandinského, Ija Čašnika a dalších autorů galerie vystavovala po dobu dvou let, podle serveru jí je prodala "renomovaná aukční síň a galerista".

Výroční zpráva lounské instituce z roku 2014 bez bližšího upřesnění jen konstatuje, že sbírka byla obohacena mimo jiné o díla "významných představitelů ruské revoluční avantgardy a školy Vchutemas, například Kazimira Maleviče nebo Nikolaje Suetina".

Podezření vyslovili mezinárodní experti ještě v době, kdy instituci vedla někdejší ředitelka Alica Štefančíková, která ale podle iDnes.cz jakékoli pochybnosti o pravosti děl či nákupu odmítá. "Toto obvinění je nepravdivé. Probíhalo to ze strany jistých lidí, které bych mohla jmenovat, ale nejsem si jistá, jestli chci, už za mého působení. Vyjadřovat se k tomu znamená dát tomu nějakou vážnost. Je to špinavost," řekla serveru. Štefančíková ve vedení instituce působila přes 30 let do roku 2019, kdy jí kraj neprodloužil smlouvu.

"Do ukončení šetření nebudeme věc komentovat. Ve věci současně koná přímo příspěvková organizace," doplňuje mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Na policii se zatím krajský úřad ani výstavní síň neobrátily, dodává iDnes.cz.