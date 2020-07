Podcast Petra Viziny: Dalším úkolem galerie jsou zapomenuté sídlištní sochy

S šéfkou Galerie Hlavního města Prahy o šetrnosti, investorech nakupujících umění a nepochopeném géniovi Františku Bílkovi.

Koncem roku by Galerie hlavního města Prahy měla mít nového ředitele nebo ředitelku. Instituci, která spravuje 14 tisíc uměleckých děl a 420 plastik, od roku 2012 vede Magdalena Juříková.

Za jejího působení se na pražském magistrátu, jenž galerii zřizuje a rozhodující částkou jí přispívá na provoz, vystřídali čtyři primátoři, tři muži a jedna žena. Tedy lékař Bohuslav Svoboda za ODS, matematik a geograf Tomáš Hudeček (TOP 09), odbornice na výtvarné umění a jazyky Adriana Krnáčová (ANO) a dnešní primátor města, lékař Zdeněk Hřib (Česká pirátská strana).

Podcast s Magdalenou Juříkovou si můžete poslechnout zde:

Magdalena Juříková těchto osm let bez větších otřesů ustála v čele druhé nejvýznamnější galerijní instituce v zemi. Za stejnou dobu bylo generálních ředitelů Národní galerie pět a momentálně je funkce obsazená jen provizorně. Dobou působení může Juříkovou na srovnatelném postu překonat snad jen Petr Nedoma, stojící v čele Galerie Rudolfinum od roku 1993.

"Kurátorka od Železného ředitelkou Galerie hlavního města Prahy? Vypadá to na dobrou volbu," komentovaly Lidové noviny výběr Juříkové do funkce v roce 2012. Přestože nové ředitelce do té doby chyběly zkušenosti s vedením příspěvkové organizace, podílela se na vytváření soukromé sbírky televizního magnáta Vladimíra Železného a také Komerční banky.

"Neměla jsem představu, jak takový konkurz vypadá. Mojí tehdejší ambicí bylo hned poté se přihlásit do Domu umění v Brně," směje se Juříková při vzpomínce na výběrové řízení.

