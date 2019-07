Staněk vypsal výběrové řízení, ředitele Národní galerie chce znát v únoru 2020

Končící ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk ve středu vypsal výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Oznámil to při své bilanční tiskové konferenci.

"Dnes už předpokládám, že je na stránkách ministerstva kultury vypsáno výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze," řekl Staněk.

Ministerstvo na webu zveřejnilo podrobnosti okolo 11. hodiny. Výběrové řízení je dvoukolové, od zájemců požaduje ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně, analytické myšlení, tříletou praxi v řídící funkci nejlépe nějaké velké kulturní instituce, dále znalost dvou světových jazyků, orientaci v chodu příspěvkové organizace nebo občanskou bezúhonnost.

Přihlášky ministerstvo přijímá do 30. září. Uchazeči, kteří se dostanou do druhého kola, budou mít za úkol do 31. prosince zpracovat koncepci Národní galerie na roky 2019 až 2025, tedy i včetně právě končícího roku.

Vypsání výběrového řízení počítá s tím, že ministr nového ředitele Národní galerie jmenuje do 29. února 2020. Ministerstvo si také vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

Výběrové řízení na ředitele Národní galerie měl Antonín Staněk původně vypsat do 31. května, jak mu uložilo vedení jeho strany ČSSD. To však ministr nesplnil.

"Já jsem nepolitikařil, snažil jsem se pracovat racionálně a věcně, proto také ten odstup od politického zadání vypsat výběrové řízení do 31. května. Byl to absurdní politický požadavek. Bylo třeba to připravit věcně, racionálně, po konzultaci," vysvětlil dnes Staněk.

Ten ředitele Národní galerie Jiřího Fajta i šéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa odvolal v polovině dubna. Na oba kvůli údajné nehospodárnosti podal i trestní oznámení.

Odvolaní ředitelé důvody odmítají, Jiří Fajt dokonce ministrovi hrozí žalobou.

Způsob, jakým Staněk ředitele odvolal, vyvolal v části umělecké obce kritiku a zesílil tlak na to, aby Antonín Staněk jako ministr kultury skončil. ČSSD svého ministra nejprve podporovala, nakonec ho ale vyzvala k demisi. Tu prezident Miloš Zeman nepřijal.

Od té doby ČSSD na Staňkově odchodu trvá, premiér za ANO Andrej Babiš koncem května poslal na Pražský hrad žádost o Staňkovo odvolání. Prezident o ní rozhodl počátkem tohoto týdne.

Ministerstvo kultury po Staňkově odchodu k dnešní půlnoci dočasně povede ekonomický náměstek René Schreier. O tom, zda prezident akceptuje nominanda ČSSD na ministra kultury Michala Šmardu, by mohlo být jasno ve druhé polovině srpna.

