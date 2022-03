Muzeum skla Portheimka na Smíchově končí, vypršela mu smlouva

Muzeum skla, které od poloviny roku 2018 sídlilo ve vile Portheimka na pražském Smíchově, ukončí činnost příští pondělí 7. března. Oznámilo to Museum Kampa, které jej provozovalo. "Jsme hrdí, že jsme spolu s vámi v Portheimce mohli prožít několik nádherných let a ukázat vám to nejlepší z českého skla," vzkazuje.

Vila Portheimka patří Praze 5. Podle jejího místostarosty Lukáše Herolda z ODS bylo muzeum skla od počátku koncipováno jako dočasné a radnice již smlouvu jednou o rok prodloužila. Městská část nyní připravuje rekonstrukci památky.

Už když se muzeum otevíralo, městská část uváděla, že chce vilu v budoucnu rekonstruovat. Přípravy na opravu měly trvat tři roky. Právě na tu dobu radnice objekt přenechala Museu Kampa. Podle místostarosty Herolda uzavřela koncesní smlouvu, kterou kromě městské části muselo schválit i ministerstvo financí. "V tuhle chvíli neexistuje žádný právní titul, jak by tam dál muzeum skla mohlo být, ač je mi to líto, a já věřím, že v relativně krátké době zahájíme rekonstrukci," říká Lukáš Herold.

Podle něj se příprava rekonstrukce barokního letohrádku oproti předpokladům zdržela, začít by měla do roka. Do té doby podle něj bude v Portheimce dále fungovat Galerie D provozovaná městskou částí a radnice chce ve spodních částech pořádat další akce, aby byly prostory do poslední chvíle co nejvíce využité. "Připravujeme výstavy, které by to měly trochu oživit," avizuje.

Muzeum skla představovalo moderní a současné umělecké sklo z několika veřejných i soukromých sbírek. Stálá expozice ukazovala především slavné ateliérové sklo československých tvůrců z druhé poloviny 20. století, stejně jako práce dalších sklářů několika generací a ukázky tvorby výtvarníků z Evropy, Asie a Ameriky. Expozici doplňovaly krátkodobé výstavy a doprovodné programy.

Na 6. března pořadatelé připravili Oslavu skla, program pro dospělé i děti. Připraven je celodenní workshop, který přiblíží sklářský postup zvaný reticello, známý již od renesance. Jedná se o dekorační techniku foukaného skla, tvořící jemnou síť barevných nitek uspořádaných do kříže. Na dílnu je třeba přihlásit se předem.

Od 16 hodin bude následovat další workshop před budovou v parku. Na připravené skleněné desky se má formovat dílo složené ze vzkazů, náhodných textů a obrazů diváků.