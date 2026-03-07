KVÍZ: Znáte názvy slavných obrazů? Co namaloval Monet, da Vinci nebo Picasso?

Van Gogh, Munch, Klimt, impresionisté nebo surrealista Dalí? Otestujte své znalosti ze světa výtvarného umění. Dokážete podle popisu rozpoznat nejznámější obrazy slavných malířů a ze tří možností vybrat ten správný název uměleckého díla?
Hlava ve vlaku a třináct let lží. Dvojí život vzorné matky Ireny Čubírkové
Vypadala jako vzorná matka sedmi dětí. Skutečnost, která vyšla najevo před Vánocemi roku 1964, ale šokovala celé Československo. Irena Čubírková nebyla jen chladnokrevnou vražedkyní, ale i mistryní lží, která dokázala třináct let tajit smrt prvního manžela. Nahlédněte do života ženy, která se nezastavila před ničím a jejíž cesta skončila na pankráckém popravišti.
ŽIVĚ Zasáhli obytný dům. Při leteckém útoku na Charkov zabili Rusové nejméně pět lidí
Ruský letecký útok na Charkov zabil nejméně pět lidí a několik dalších osob včetně dětí zranil. Úder zasáhl obytný dům v tomto východoukrajinském městě. Další člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti.
ŽIVĚ Izrael opět masivně útočí na Teherán, Íránci kontrovali raketovým protiútokem
Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v hlavním městě Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Spojené státy uvedly, že prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než 3000 cílů.
Nečas dál řádí. Uhranul galapředstavením na ledě Dallasu
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).
KVÍZ: Řeky, památky i pohoří. Otestujte se, jak dobře znáte Česko
Myslíte si, že máte Česko v malíčku? Že vás nepřekvapí žádná řeka, hrad ani pohoří? Možná ano… a možná taky ne. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte zemi, ve které žijete. Netrpělivě už na vás čekají otázky - a to jak snadnější, tak ty, které vás možná zaskočí.