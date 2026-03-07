Přeskočit na obsah
Benative
7. 3. Tomáš
Výtvarné umění

KVÍZ: Znáte názvy slavných obrazů? Co namaloval Monet, da Vinci nebo Picasso?

Petra Smítalová

Van Gogh, Munch, Klimt, impresionisté nebo surrealista Dalí? Otestujte své znalosti ze světa výtvarného umění. Dokážete podle popisu rozpoznat nejznámější obrazy slavných malířů a ze tří možností vybrat ten správný název uměleckého díla?

Policejní fotografie vražedkyně Ireny Čubírkové z roku 1961.

Hlava ve vlaku a třináct let lží. Dvojí život vzorné matky Ireny Čubírkové

Vypadala jako vzorná matka sedmi dětí. Skutečnost, která vyšla najevo před Vánocemi roku 1964, ale šokovala celé Československo. Irena Čubírková nebyla jen chladnokrevnou vražedkyní, ale i mistryní lží, která dokázala třináct let tajit smrt prvního manžela. Nahlédněte do života ženy, která se nezastavila před ničím a jejíž cesta skončila na pankráckém popravišti.

NHL: Colorado Avalanche at Dallas Stars

Nečas dál řádí. Uhranul galapředstavením na ledě Dallasu

Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).

Aerial,Prague,Panoramic,Drone,View,Of,The,City,Of,Prague

KVÍZ: Řeky, památky i pohoří. Otestujte se, jak dobře znáte Česko

Myslíte si, že máte Česko v malíčku? Že vás nepřekvapí žádná řeka, hrad ani pohoří? Možná ano… a možná taky ne. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte zemi, ve které žijete. Netrpělivě už na vás čekají otázky - a to jak snadnější, tak ty, které vás možná zaskočí.

