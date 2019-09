Šest dní spolu. Krátká výstava v Praze představuje nejžádanější umělce podle J&T

Kdyby současné výtvarné umění zachvátil showbyznys, pražské Malostranské náměstí by ode dneška nadvakrát obtočila fronta fanoušků.

V tamním Domě U Zlatého hroznu právě začala šestidenní výstava výkvětu české umělecké scény. Nechybějí na ní práce Jiřího Kovandy, Evy Koťátkové, Krištofa Kintery, Kateřiny Šedé, Jiřího Davida, Josefa Bolfa, Jana Merty, Anny Hulačové či Ivana Pinkavy.

Přehlídka nazvaná J&T Banka Art Index Pop-up představuje 36 umělců. Jde o hvězdný výběr: kdo z nich nestihl získat Cenu Jindřicha Chalupeckého, i tak vystavoval v Rudolfinu, měl samostatnou přehlídku v Národní galerii nebo jiné významné české instituci.

Všichni bez výjimky vystavovali v zahraničí, někteří i na těch nejprestižnějších místech, jako je Benátské bienále, putovní přehlídka Manifesta nebo Dokumenta, konaná každých pět let v německém Kasselu.

Právě účast českých autorů na podobně prestižních adresách sleduje J&T Banka Art Index, který již šest let sestavuje žebříček stovky nejúspěšnějších žijících českých umělců. Letos poprvé se banka vedle Art Indexu, jejž vydává ve spolupráci s portálem Artplus.cz, rozhodla svůj výběr představit i výstavou.

Malované stropy

Pořadatelé vybrali negalerijní prostor, starý malostranský dům s dřevěnými malovanými stropy, jehož základy jsou gotické. Přímý dialog mezi historickým prostředím a současným uměním se však nekoná, interiéry jsou - až na stropy - modernizované.

"Nechtěli jsme klasický galerijní prostor, zveme návštěvníky do domu, který ještě neznají," vysvětluje kurátorka Anna Pulkertová, která má v J&T Bance na starost umění.

Formát krátkodobé, takzvané pop-up galerie zvolili s ohledem na majitele, který jim dům pronajal. Ale také jako způsob, jak výstavu zatraktivnit. "Říkali jsme si, že několikadenní výstava bude zajímavá. Když přehlídka trvá měsíc, lidé si myslí, že mají spoustu času, a nakonec jim to uteče. Tady se ví, že výstava potrvá jen týden, tak se snad budou víc snažit," směje se kurátorka, ale připouští, že v případě velkého zájmu se výstavu pokusí o pár dnů prodloužit.

V zastíněných, tmavě vymalovaných místnostech jsou nejčastěji vystaveny drobné práce. Výjimkou v prvním ze čtyř pater tvoří velká plátna malířů Vladimíra Kokolii a Jana Merty. Obrovský rýč na pozadí zapadajícího slunce je známým Mertovým obrazem Jarní práce II z let 2007 až 2009.

Kokoliovo dvoumetrové plátno pak představuje pohled do koruny stromu. Zdánlivě abstraktní obraz je podle autora "až přehnaně popisný", doprovází jej menší příbuzné dílo z letoška nazvané Jarní krajina.

Malířské práce v prvním sále doplňuje panoramatickým modrým pruhem konceptualista Jan Nálevka. Jeho časově náročný, propiskou kreslený obraz má název Arial Bold a odkazuje nejen ke stylu písma, ale například také k dimenzi času a ceně umělecké práce.

Mírné a ohleduplné

Přestože na výstavě zřetelně převažuje konceptuální přístup, projevy umělců jsou velmi výtvarné, často obrazové. Retro koláže Evy Koťátkové ilustrují úvahy o lidském těle, na kterém se projevují vnucované vzorce chování, nešetrná výchova, sny nebo představy psychicky nemocných.

Ani instalace a videa v dalších patrech Domu U Zlatého hroznu nevykazují divokost a bezohlednost prací, jakou diváci každoročně potkávají například na výstavě finalistů Chalupeckého ceny.

Provokativní skupina Rafani se představuje dvojicí sádrových stolních sošek, zobrazujících zápas dvou mužů. Agresivní náboj drobných plastik autoři dotvořili tím, že s nimi nejspíš práskli o zem. Soškám kousky chybí.

Prodejní výstava J&T Banka Art Index Pop-up je výběrem z žebříčku nejžádanějších českých autorů. První stovka jmen představuje asi pět procent nejaktivnějších současných umělců narozených po roce 1950.

Databáze, kterou spravuje portál Artplus.cz, sleduje úspěchy přes 2000 umělců. Pořadí sestavuje podle četnosti a prestiže výstav.

J&T Banka Art Index Pop-up Dům U Zlatého hroznu, Praha, do 11. září.

"Rozhodně to není dogma, neříkáme, že těchto 100 umělců je nejlepších. Tvrdíme, že to jsou nejvystavovanější umělci," říká kurátorka Pulkertová. "I v zahraničí existují podobné žebříčky, které často vycházejí i ze znalostí trhu. Český trh s uměním je ale ještě moc mladý, některé údaje ještě nejde zjistit. Kdybychom pořadí stavěli jen na finanční stránce, nebylo by to zdaleka objektivní," dodává.