Interaktivní výstava v Plzni: Dětem narostou křídla a postaví vlastní raketu

Pro rodiny s dětmi připravilo plzeňské Depo2015 výstavu nazvanou Vzhůru do oblak, která čítá přes dvacítku interaktivních exponátů. Na ploše 450 metrů čtverečních líčí historii lidské touhy po létání.

Dětským návštěvníkům narostou křídla, stanou se z nich vědci v laboratořích a prozkoumají, jak a proč létají ptáci. Také si mohou vyzkoušet horkovzdušné balony nebo sestavit vlastní rakety, letadélka a stíhačky, popisuje Jan Štěpán, programový ředitel Depa2015. Výstava, kterou budou provázet lektoři, začne tento pátek 18. března a potrvá do 31. srpna.

Má tři tematické okruhy. "První je snový a mytologický, kde se návštěvníci setkají třeba s pověstí o Ikarovi i se zvukovou instalací v oblacích," popisuje Štěpán. Následují počítačové hry a mechanické modely simulující létání, které si děti ověří v letecké laboratoři. Ve třetí sekci je kromě balonu čeká vzduchový tunel, ve čtvrté pak letiště s testovací ranvejí.

"Budeme rádi, když se rodiče s dětmi pokusí vymýšlet společná řešení, třeba nejlepší tvary křídel sestavovaných raket a letadel, s nimž si pak společně zasoutěží na velké letištní ploše," naznačuje Štěpán.

Depo2015 o víkendech chystá tematické workshopy na výrobu létajících objektů. "Budou trvat od 10 do 17 hodin a není potřeba se na ně registrovat. Příspěvek na materiál je 50 korun," doplňuje mluvčí Lucie Kaslová.

Pro školy jsou připravené lektorské programy až pro 30 dětí najednou. Žáci se na nich hravou formou seznámí se zákonitostmi fyziky, biologie, inženýrství, ale také s létajícími auty nebo plány na dobývání vesmíru.

Výstava bude v pracovních dnech otevřená od 14 do 18 hodin, o víkendech a svátcích do 18 hodin. V hodinových intervalech budou pořadatelé dovnitř pouštět skupinky do 30 lidí. Návštěvníci si mohou předem koupit lístek na konkrétní čas.

Přehlídku připravilo Depo2015 s vídeňským dětským muzeem Zoom a dětským interaktivním muzeem Sladovna Písek. Depo2015, populární tvůrčí a kulturní prostor v Plzni, současně se zahájením výstavy zprovozní rekonstruovanou kavárnu s dětským koutkem.