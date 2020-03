Obrazem: František Skála v Brně vystavuje, co namaloval za dva roky prázdnin

Malby a další díla inspirovaná cestami po světě vystavuje František Skála v brněnské Fait Gallery. Rozsáhlou přehlídku nazvanou Dva roky prázdnin připravil kurátor Miroslav Ambroz, potrvá do 9. května.

Vzhledem k vysoké návštěvnosti dřívějších Skálových výstav v pražském Rudolfinu nebo Valdštejnské jízdárně lze také v Brně čekat mimořádný zájem.

"Příznivé okolnosti přály tomu, že jsem konečně po mnoha letech mohl dva roky téměř nerušeně malovat," vysvětluje vznik nových děl František Skála.

"Paradoxně k tomu přispěl i fakt, že jsme v rámci rekonstrukce bytu bydleli čtyři měsíce u sousedů. Malba samotná je nekonečné dobrodružství a spolu se dvěma velkými cestami do Kolumbie a Austrálie chápu toto šťastné období jako pobyt na pustém ostrově," dodává.

V sérii takzvaných Rezavých krajin čtyřiašedesátiletý výtvarník navazuje na svůj soubor Krajiny z bezčasí nebo cyklus grafik Obři, ve kterém je síla přírody personifikována do nadpřirozených bytostí. Apokalyptické scenérie podle autora zároveň oslavují přírodní pigment z lesního pramene v západních Čechách.

Obrazy, které vznikly při cestě po Kolumbii, jsou pokračováním zase jiné linie. Tu započalo velké plátno Matka země, vystavené v Rudolfinu roku 2004. "Vznikla potřeba namalovat něco velkého do 'Sálu ticha' a vynořila se postava centrálního božstva, která se v mojí práci objevuje v různých variantách," vzpomíná Skála.

Inspirovat se nechal rovněž jeskynními malbami starými až 60 tisíc let, za nimiž jel do Austrálie. U ohně v buši trávil každý týden pět dnů. "Poprvé jsem viděl baobaby a eukalypty staré 800 let, existovaly tedy dávno před příchodem bílých. Přinesl jsem si spoustu nasbíraného materiálu a přírodní hlinky, se kterými maluji," poznamenává.

Plátna maloval na zemi za použití pigmentů přírodních odstínů nebo barevných okrů nasbíraných přímo v Austrálii. Tento způsob práce vyžaduje fyzický kontakt. "Někde jsou na obrazech otištěna moje chodidla," uvádí autor.

Na výstavu zařadil i jiné práce třeba fotografie sochařských parků z australského Darwinu, malovaná domorodá pádla nebo série obrazů či objektů ve tvaru obálek.

František Skála si záměrně udržuje naivitu. "Vím, že mi informovanost k ničemu není," vysvětlil v nedávném podcastu Petra Viziny na Aktuálně.cz, kde o výstavě ve Fait Gallery hovořil. "Obracím se k archaickým kulturám, jako nedávno v Austrálii k té, která je 60 tisíc let stará. Potom je pojem aktuálnosti směšný."

Skála, který začal malovat jako student v 70. letech minulého století, dnes patří k nejvýraznějším výtvarníků své generace. Vystudoval řezbářství a animovaný film, ilustroval přes 20 knih. Roku 1991 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého, o dva roky později reprezentoval Česko na Benátském bienále, kam došel pěšky. Věnuje se také divadlu a hudbě.