Víno rozlévá robotická ruka. Na návrhu futuristické vinárny se podílel David Černý

Dva zakulacené kontejnery posazené na sobě připomínají velkého psa, možná kajutu vesmírné lodi. Jedna z prosklených stěn je oknem a zároveň projekční plochou, na níž běží šoty o robotice.

Původně to měl být malý informační stánek na pěší zóně u stanice pražského metra Nové Butovice. Nakonec se tam právě dnes otevírá takzvané technologicko-informační centrum Cyberdog s robotickou vinárnou.

"Chceme světu ukázat, kam směřujeme, že za chvíli budou všechno dělat roboti," vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva developerské firmy Trigema, která Cyberdog financovala a vybudovala. "Měla to být zakázka, ale nenašli jsme nikoho, kdo by to postavil," doplňuje výtvarník David Černý, který je spolu s Tomášem Císařem autorem návrhu. Oba společně založili studio Black n' Arch. Cyberdog je jeho prvním výsledkem.

Nejpřitažlivější je zde vinárna. Futuristicky zařízený interiér zaplňují designové židle od studia Konsepti a podsvícené stolky s QR kódy uprostřed. Po jejich načtení si zákazník může prostřednictvím svého mobilního telefonu objednat ze sedmi nápojů. Na výběr je šest druhů vín nebo mošt.

Tanec se sklenkou vína

Na objednávku zareaguje oranžová robotická ruka značky Kuka, která se ohání za barem. "Vidíte, teď otevřel láhev a jde si pro nálevku, aby nebryndal," komentuje robotovo počínání téměř otcovsky Marcel Soural.

Je fascinující sledovat, jak rychlé pohyby robotické ruky náhle zpomalí, když má uchopit sklenici plnou vína. Potom ji plynule, v ladné křivce zvedne a uloží do jednoho ze dvou vozíčků upevněných na kolejnici pod stropem. Plný vozík se rozjede na místo určení, tam se spustí asi čtyřicet centimetrů nad desku stolku a čeká, než si zákazník své víno sám "vyloží".

"Naléváme přesně 0,125 litru, robot to pozná podle váhy," prozrazuje Soural a všímá si, že jedna sklenička na baru zůstala pod mírou, protože víno v lahvi došlo. "Uvidíme, jestli načne novou, nebo jestli bude šidit," komentuje robotovo počínání developer. Nakonec je potěšen: "Nešidí, je poctivý," usmívá se, když robot sáhne po nové láhvi a sklenku dolije.

Tvůrci Cyberdogu si ještě nejsou vším jistí. "Začínáme zkušební provoz a potřebujeme, aby lidé, kteří přijdou, byli trpěliví a pomohli vychytat nedokonalosti," žádá Soural, podle něhož by pro začátek nebyl dobrý nápad, aby si zákazníci u jednoho stolu například objednali čtyři různá vína.

Dezert v tubě

Jídla a teplé nápoje zde budou zpočátku servírovat lidé. Speciální kosmickým stylem inspirované pokrmy má připravovat personál sousední restaurace Trifot. Časem by je měl umět ohřát a naservírovat robot v Cyberdogu.

"Chceme návštěvníky překvapovat. Například jako dezert dostanou v misce tři tuby, a když si je vymačkají, vyjede marmeláda, mascarpone a další ingredience. Každý si udělá vlastní kombinaci," láká Marcel Soural. Platit se v robotické vinárně bude přes aplikaci kartou, je ale možné také přivolat obsluhu.

Ve chvílích, kdy automatický "barman" nemá objednávku, nezahálí. Umělec David Černý mu nechal naprogramovat neklidnou "povahu": robotická ruka ve chvílích volna svíjivě tančí, nebo sebou háže a škube, jako by imitovala breakdance. Uvnitř vinárny má ostatně znít hudba inspirovaná vesmírem.

Speciálním vizuální i hmatovým zážitkem jsou pak drobné a nenápadné intervence Davida Černého do interiéru. Že půjde o výzdobu vtipnou a nekorektní, se dalo očekávat. Malá vinárna, která pojme 40 lidí, se téměř jistě stane atrakci. Ještě před otevřením provozovatel evidoval několik rezervací pro vánoční večírky.

Prototyp za 21 milionů

Cyberdog s robotickým barmanem má ve světě obdobu jen na několika místech, například v jednom kasinu v americkém Las Vegas, kde roboti nalévají mixované nápoje. "To je ale jednodušší než otevírat lahve s vínem," dodává Marcel Soural.

"Máme všechny plány a zkušenosti. Je to prototyp. Teď už zbývá jen vychytat chyby, optimalizovat náklady a pokud bude zájem, můžeme Cyberdog postavit kdekoliv," plánuje developer, jehož firma dala za technologický prototyp 21 milionů korun. V robotické vinárně, která bude otevřena denně od 17 do 23 hodin, stojí sklenka vína 75 korun.

Cyberdog je součástí novobutovické pěší zóny, podél níž firma Trigema postavila komplex obytných a kancelářských budov. Dominantou je obří kinetická socha Trifot, dílo Davida Černého, umístěné před stejnojmennou restaurací a galerií Czech Photo Centre.