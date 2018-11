Londýnská galerie Tate vystavuje fotografie Luskačové, zachytila poutníky i trhy

Tři cykly české fotografky Markéty Luskačové až do 12. května příštího roku vystavuje londýnská galerie Tate Britain.

Přehlídku chválí list Financial Times, který čtyřiasedmdesátiletou Markétu Luskačovou řadí ke klasikům reportážní fotografie, jako byli Henri Cartier-Bresson a Walker Evans.

V Česku narozenou, avšak v Británii žijící autorku také pořadatelská galerie označuje za "jednu z hlavních dokumentárních fotografů 70. a 80. let". Některé její kompozice z cyklu Poutníci recenzentka Financial Times přirovnává k mistrům výtvarného umění, venkovanům z obrazů Pietera Brueghela staršího či kompozicím Raffaela Santiho.

Londýnská Tate Britain svým návštěvníkům předkládá tři tematické celky Luskačové včetně jejího prvního cyklu Poutníci, jímž se dostala k fotografování.

Snímky začala Luskačová pořizovat v době, kdy studovala sociologii na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. "Sociologie iniciovala můj zájem o lidi," říkala později autorka, která si na první fotoaparát vydělávala překládáním balíků na nádražní poště.

"Dělala jsem noční dvanáctihodinové služby, s hodinovou přestávkou o půlnoci," vzpomínala Luskačová, kterou s ovládáním prvního fotoaparátu technicky instruoval Josef Koudelka. Na starý model z druhé ruky pak fotila desítky let. Několikrát též navštívila Josefa Sudka v jeho ateliéru na pražském Újezdě.

Tématem diplomové práce Luskačové byly náboženské poutě na východním Slovensku a tamní poutníci byli také prvními, koho zachytila na svých snímcích.

Autorka, která později vystudovala fotografii na FAMU, svůj první cyklus Poutníci vytvářela v letech 1964 až 1970. Koncem 60. let také pořizovala snímky ve slovenské vesnici Šumiac. Také tyto fotografie jsou součástí nynější výstavy v Tate Britain.

"V létě 1963 jsem jela stopem na Slovensko a mezi Popradem a Prešovem jsem z auta zahlédla skupinku lidí, kteří nesli kříž a zpívali. To v té době bylo naprosté zjevení, zvlášť pro studentku z Prahy," vysvětlila Luskačová v loňském rozhovoru pro Salon Práva.

"Procesí šlo do Levoče. Nemýlím-li se, byl to první rok, kdy se nebáli jít po silnici. V předcházejících letech chodili tajně přes les, kde si udělali ze dvou větví kříž, šli, zpívali a na konci lesa kříž zabodli do země a po silnici si to pak až k poutnímu místu rázovali jako výletníci. Auto mne vysadilo na kraji Prešova, já se ale hned vrátila jiným stopem do Levoče a strávila s poutníky další tři dny. Tehdy jsem se taky rozhodla ty náboženské poutě nějak zachytit. Přišlo mi důležité podat o nich zprávu," vzpomínala Luskačová, jak na poutníky narazila.

Snímky vystavila například roku 1971 v pražském Divadle za branou, pro něž tehdy fotografovala po odchodu Josefa Koudelky do zahraničí.

Poslední z trojice tematických cyklů, které jsou nyní k vidění v britské Tate Britain, je spojen s Británií, kam se autorka přestěhovala roku 1975. V cyklu datovaném do roků 1975 až 1990 zachytila londýnské pouliční hudebníky, bleší trhy Spitafiels a Portobello nebo výletníky na plážích severovýchodní Anglie.

V prvních letech po příchodu do Londýna Luskačové pomohlo, že získala stipendium od Britské umělecké rady. "Mé první londýnské téma byly trhy a muzikanti na nich často hrávali. Bylo to mé iniciační setkání s Londýnem. Dva roky potom, co jsem tam začala žít, se mi narodil syn. Každý den jsem jezdila s kočárkem, aby byl na čerstvém vzduchu, a při tom jsem fotografovala právě pouliční hudebníky," vzpomínala pro Salon Práva Luskačová, která měla první výstavu v Londýně roku 1983.

Tamní Viktoriino a Albertovo muzeum tehdy otevřelo galerii fotografie a kurátor Mark Haworth-Booth řediteli nabídl, že vystaví právě snímky Luskačové.

Markétě Luskačové, a zároveň Libuši Jarcovjákové, letos Asociace profesionálních fotografů České republiky udělila ocenění Osobnost české fotografie za rok 2017. Snímky Luskačové jsou dnes zastoupeny ve sbírkách londýnské Národní portrétní galerie nebo newyorského Muzea moderního umění.

Po sametové revoluci fotografické cykly Luskačové v 90. letech vystavily Galerie hlavního města Praha či Pražský dům fotografie, nakladatelství Torst jí roku 2001 vydalo monografii v edici Fototorst.

Před čtyřmi měla autorka retrospektivní výstavu v pražské Leica Gallery. A předloni vlastním nákladem vydala svou fotografickou knihu nazvanou To Remember. London Street Musicians 1975-1990, kterou představila v pražské galerii Artinbox.