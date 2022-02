Cenu kritiky za mladou malbu získala Netolická z ateliéru výtvarníka Petrboka

Karolína Netolická, osmadvacetiletá absolventka pražské Akademie výtvarných umění, získala Cenu kritiky za mladou malbu. Výsledky 15. ročníku, jehož tematické zadání znělo Moje alter ego, oznámili pořadatelé toto úterý. Zároveň zahájili výstavu děl deseti finalistů, v pražské Galerii kritiků potrvá do 6. března.

"Porota pod vedením Václava Hájka měla obtížnou práci, protože se sešly velmi vyrovnané práce, což bylo příjemné překvapení," říká za pořadatele galeristka Vlasta Čiháková Noshiro. Druhé místo porota udělila Markétě Kolářové, třetí příčku obsadil Jan Heres.

Pražská rodačka Kolářová a Heres, narozený ve švýcarském St. Gallenu a působící v Praze, shodně absolvovali malířský ateliér Michaela Rittsteina na Akademii výtvarných umění.

Vítězka soutěže Netolická prošla ateliérem kresby Jiřího Petrboka, kam nastoupila roku 2016. Dlouhodobě se věnuje vztahu člověka a přírody. "Ve svých pastelech se snažím o zachycení dvou odlišných, ale přitom na sobě závislých světů. Stavím proti sobě svět člověka a svět mimolidský, přírodu," řekla časopisu Vogue.

Své práce Netolická představila na samostatných výstavách v pražských galeriích Peron a Hidden Gallery nebo v ústecké Billboart Gallery, vloni se také zúčastnila skupinové přehlídky připomínající básníka Charlese Baudelaira v kutnohorské Galerii středočeského kraje známé pod zkratkou GASK.

Porota vybírá laureáta nejen podle aktuální tvorby, hodnotí také jeho práci za poslední roky. Začátkem března organizátoři vyhlásí ještě divácké ocenění.

Cenu kritiky za mladou malbu pořádá Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Cílem je podpořit tvorbu studentů nejvyšších ročníků vysokých uměleckých škol, případně jejich absolventů. Zájemci se mohou hlásit maximálně třikrát. S účastníky předešlých ročníků se pořadatelé snaží spolupracovat na výstavách.

Věková hranice pro přihlášku do soutěže je 30 let, soutěže se nemůže zúčastnit předem prodaná práce. Letos v září by v Galerii kritiku měla začít výstava děl laureátů z posledních pěti let.