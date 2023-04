Warhol díky němu začal znovu malovat. Výstava připomíná spolupráci s Basquiatem

Seznámili se v říjnu 1982. Čtyřiapadesátiletý americký umělec Andy Warhol a jedenadvacetiletý Jean-Michel Basquiat si po obědě udělali selfie na instantním fotoaparátu Polaroid. Následně ji mladík odnesl do svého studia a během dvou hodin podle ní namaloval obraz. Warhola tím naprosto odzbrojil.

Jak píše agentura AFP, Basquiatovou malbou nazvanou Dos Cabezas, v překladu Dvě hlavy, začalo krátké, avšak intenzivní tvůrčí přátelství. Od minulého týdne jej připomíná výstava v pařížském kulturním centru Fondation Louis Vuitton. Potrvá do 28. srpna. Díky zápůjčkám ze soukromých sbírek pořadatelé shromáždili 70 ze zhruba 160 děl, která po tomto seznámení Warhol s Basquiatem společně vytvořili. Jedná se o malby, sítotisky, instalace i fotografie z let 1983 až 1985, často kombinující jejich oblíbené motivy: Basquiatovy masky, lebky či symboly z graffiti s Warholovým pop-artem, firemními logy a novinovými titulky.

"V dějinách umění bychom těžko hledali úspěšnější spolupráci mezi dvěma autory. Na takovéhle úrovni ani v tak krátkém čase to nemá obdoby," tvrdí německý kurátor přehlídky Dieter Buchhart, který se specializuje na Basquiatův odkaz.

Návštěvník pařížského centra místnost za místností pozoruje, jak střet dvou odlišných estetik, generačních pohledů a osobností ústí v překvapivé spojení, popisuje agentura AFP. "Na společně vytvořených dílech nepřevažuje ani Warhol, ani Basquiat. Spíš jako by jejich autorem byl kdosi třetí," uvažuje umělecká ředitelka centra Suzanne Page. "Neustále si vzájemně pohrávali a jeden druhého provokovali. Warhol nechal svou estetiku zcela rozrušit Basquiatovými intervencemi," dodává.

Podle francouzského listu Le Monde projít výstavu ve Fondation Louis Vuitton zabere zhruba dvě hodiny. Převážně v chronologickém pořadí, bez nadbytečných komentářů a na patřičné ploše ukazuje všechny stěžejní práce, které výtvarníci společně vytvořili, včetně těch největších. K nim patří osm metrů široká malba nazvaná Africké masky nebo instalace jménem Deset boxovacích pytlů. Ty jsou zavěšené v řadě u stropu. Na každém je Warholem naivně nakreslená tvář Ježíše Krista volně inspirovaná tím, jak jej znázornil Leonardo da Vinci na nástěnné malbě Poslední večeře. Basquiat okolo každé na boxovací pytel načmáral anglický nápis "soudce", někdy dokonce několikrát, a na pár místech přidal tečky. Ty dle jedněch naznačují trnovou korunu, dle druhých odkazují k vyrážkám způsobeným nemocí HIV, jež se v New Yorku 80. let začínala raketově šířit.

Podobně postupovali často. Warhol znázornil logo firem jako General Electric, Arm and Hammer nebo Paramount, popřípadě symbol olympijských kruhů, načež Basquiat k němu přidal rychlý vizuální komentář. Jindy si role prohodili.

Ze spolupráce nebyli zdaleka všichni nadšení, mnozí kritici ji považovali za banální. Například deník New York Times označil Basquiata za Warholova "maskota" a jejich první společnou výstavu přirovnal k Sofoklově tragédii Král Oidipus o thébském králi, který zabil svého otce a vyspal se s vlastní matkou. Naopak společný přítel obou umělců a sám výtvarník Keith Haring mluvil o "rozhovoru dvou umělců, který se akorát místo slov odehrává na plátně".

Dle pořadatelů aktuální přehlídky měli Warhol s Basquiatem v některém ohledu blízko k tomu, když zkušený jazzový muzikant najme do kapely mladého spoluhráče. Basquiat byl očarovaný starším, renomovaným Warholem, kterého zase setkání s o generaci mladším tvůrcem umělecky osvěžilo. Tehdy již vyslovené celebritě Warholovi navíc otevřelo cestu zpět do galerií. Právě Basquiat přiměl Warhola, aby poprvé od roku 1962 opět vzal do ruky štětec. Starší z dvojice opakovaně vyslovoval obdiv nad tím, jak rychle a kvalitně Basquiat maluje, doplňuje deník Financial Times.

"Šla z nich úžasná energie," tvrdí umělecká ředitelka pařížského centra Suzanne Page, podle níž autory spojoval intuitivní smysl pro kompozici a cit pro kombinace barev. Basquiat byl společensky angažovanější, jako výtvarník černé pleti v USA také intenzivně vnímal rasismus, například když ho pravidelně odmítali svézt newyorští taxikáři, zmiňují Financial Times. Warhol nezůstával stranou a Basquiatovu snahu věci změnit do značné míry sdílel.

Oba dříve těsně utekli smrti - Warhola postřelila radikální feministka Valerie Solanas v roce 1968, kdy pro změnu toho času osmiletého Basquiata srazilo a vážně poranilo auto. Oba autoři dále sdíleli katolickou výchovu a imigrantské zázemí. Warholovi předci přišli do USA ze severovýchodního Slovenska, Basquiatovi z Haiti.

"Jejich vztah byl barvitý. Vzájemně se inspirovali, společně cestovali, chodili na večírky, cvičili, malovali si nehty, malovali spolu a také malovali jeden druhého," shrnul předloni Michael Dayton Hermann z Warholovy nadace, autor knihy Warhol on Basquiat vydané v roce 2019.

Podle něj se tvůrci v jednu chvíli setkávali takřka každý den. "Byť byl jejich vztah upřímný, zároveň se bavíme o lidech dost ambiciózních a chytrých na to, aby si uvědomovali, nakolik toto spojení svědčí i jejich kariérám," líčí.

Andy Warhol a Jean-Michel Basquiat spolupráci dobrovolně ukončili v roce 1985, patrně i pod vlivem negativního ohlasu kritiky, a rozešli se v dobrém. Pak už ani jeden dlouho nežili. Warhol zemřel v únoru 1987 ve věku 58 let po operaci žlučníku. Příčinou byla náhlá srdeční arytmie. Basquiat v srpnu 1988 zesnul sedmadvacetiletý, když se ve svém ateliéru předávkoval heroinem, dodává agentura AFP.