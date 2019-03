Babiš chce zřídit pobočku Centre Pompidou, muzeum do Prahy půjčí šest desítek děl

Získat pro Prahu licenci jedné z nejvýznamnějších evropských galerií, pařížského Centre Pompidou, chce premiér Andrej Babiš (za ANO).

O spolupráci této instituce s pražskou Národní galerií dnes v Praze jednal se Sergem Lasvignesem, prezidentem Centre Pompidou, a ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem. "Ano, chceme v Praze středoevropskou pobočku Centre Pompidou," potvrdil po jednání Babiš.

Lasvignes si dnes prohlédl pražský Veletržní palác, který by po plánované rekonstrukci měl být hlavním sídlem galerie. Lidé z vedení Národní galerie ho provedli především expozicemi moderního českého umění. Ukázali mu také také francouzskou sbírku s díly slavných francouzských modernistů, která český stát zakoupil za první republiky.

Národní galerie pod vedením Jiřího Fajta s Centre Pompidou již komunikuje, partnerství, které se nyní vyjednává, však zakotvuje užší spolupráci. Mělo by umožnit prezentaci pařížských sbírek v Praze i vystavování českého umění ve Francii.

První prezentací sbírek Centre Pompidou v Národní galerii bude podle Fajta přehlídka v Salmovském paláci roku 2021, která představí asi šest desítek pařížských "highlightů".

Ve spolupráci s Centre Pompidou se již uskutečnilo několik výstav, například loňská velká retrospektiva děl Františka Kupky.

Andrej Babiš ale mluví o tom, že by v Praze mohla být pobočka Centre Pompidou. Od roku 2010 funguje v Metách Centre Pompidou-Metz, od roku 2015 existuje také pobočka ve španělské Málaze. Zájem o úzkou spolupráci s Centre Pompidou je ve světě veliký.

Jiří Fajt v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny nastínil, že Národní galerie začíná s muzeem Centre Pompidou debatovat o společné výstavě umění ze střední a středovýchodní Evropy 60. a 70. let minulého století.

"V tomto úseku má Paříž slabě zastoupené sbírky a my se můžeme stát jejich referenční institucí pro celý region. Jinými slovy z toho může vzejít společná výstava, která se jako ta Kupkova uskuteční v Praze i v Paříži. A později další. Vždy ale budu stát o to, abychom dokázali vytvářet dialog mezi českými a zahraničními umělci, jenom tak se může lokální tvorba promítnout do širších geografických souvislostí, což je to, co nám tolik chybělo," řekl Fajt.

Se Sergem Lasvignesem, který byl od roku 2006 do let 2015 státním tajemníkem předsedy francouzské vlády, již český premiér Babiš jednal loni v listopadu v Paříži. Ministerský předseda také v Praze v říjnu provedl Veletržním palácem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.