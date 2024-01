Zájem o českou hudbu v Japonsku trvá, říká po návratu z turné šéfdirigent Brauner

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK se na lednovém turné po Japonsku přesvědčil, že zájem o českou hudbu je v této zemi stejný jako před lety. Koncerty, které se vedle metropole Tokia uskutečnily ve městech Sapporo, Fukui a Nišinomija, ukázaly, že místní mají českou klasickou hudbu rádi a vyznají se v ní, říká šéfdirigent Tomáš Brauner.

Šéfdirigent Tomáš Brauner se do Japonska vrátil po více než dvou desítkách let. | Foto: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

"Japonci hodně slyší o Praze a naší krásné přírodě. To je natolik ovlivňuje, že milují českou hudbu, chodí na ni a svým způsobem nás podporují. Je to pro mě fascinující věc. Věřím, že tomu tak není jenom v Japonsku, ale tam je ten obdiv největší," konstatuje pětačtyřicetiletý Brauner, který patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace.

Oceňuje věrnost japonských posluchačů, kteří netleskají po větách a dodržují zákaz focení během vystoupení. "Jejich zájem se projevuje i po koncertech. FOK do Japonska jezdí už léta a místní fanynky a fanoušci čekají na konkrétní hudebníky, aby se s nimi mohli vyfotit. Je to komunita, která nás sleduje," popisuje.

Brauner se o kladném vztahu Japonců k české kultuře přesvědčil během letu ze Sappora do Tokia, kde se dal do řeči se spolucestujícím. "Byl to chemik, který jako malý hrál na violoncello. Říkal, že má rád Osmou symfonii Antonína Dvořáka i jeho Slovanské tance a má doma nahrávky s Karlem Ančerlem. Zatímco jsme si povídali, objednal si přes e-shop naše poslední nahrávky s tím, že až dorazí domů, bude je tam už mít," vypráví dirigent.

Pražský rodák Brauner byl v zemi vycházejícího slunce naposledy před 23 lety. Za tu dobu se Japonsko změnilo. "Uvědomil jsem si, že na bývalých rušných třídách bylo ticho. Všichni mají hybridní vozy, žádná kriminalita, vše funguje, rychlovlak šinkansen jezdí s maximálním zpožděním devět sekund," pochvaluje si.

Turné nabídlo převážně česká díla: Symfonii č. 9 Z nového světa, Legendy a Koncert pro violoncello Antonína Dvořáka plus Z českých luhů a hájů a Mou vlast od Bedřicha Smetany. Program doplněný Klavírním koncertem č. 2 Sergeje Rachmaninova vedení FOK vystavělo s ohledem na přání hostitelů.

Jeden ze tří koncertů pražských symfoniků v Tokiu vedl renomovaný japonský rodák, třiaosmdesátiletý Ken-ičiró Kobajaši, který byl koncem 90. let minulého století stálým hostujícím dirigentem České filharmonie a roku 2002 právě se Smetanovou Mou vlastí zahajoval festival Pražské jaro.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK vyráží do Japonska pravidelně již tři desítky let. Při zájezdech spolupracuje s místními sólisty. Nyní jimi byli třicetiletý violoncellista Juja Okamoto a o šest let mladší klavírista Tomoharu Ušida. Část členů orchestru odehrála zahajovací koncert Roku české hudby v Japonsku na českém velvyslanectví v Tokiu. Dva koncerty absolvoval FOK také v Jižní Koreji, kde se podle Braunera posluchači projevují zase jinak. "Japonci dají najevo, že se jim to líbilo, dlouhotrvajícími ovacemi po vystoupení, Korejci byli nadšení ještě dříve, než zazněl první tón," srovnává.

Brauner je šéfdirigentem FOK od sezony 2020/2021. Předtím řídil Plzeňskou filharmonii a zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, v letech 2014 až 2018 též působil jako hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolupracuje s předními tělesy i operními domy.