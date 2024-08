Přijde tajemný host a všechno převrátí naruby. Divadlo v Dlouhé bude hrát Pasoliniho

Jevištní adaptaci filmu Teoréma, který v roce 1968 natočil italský režisér Pier Paolo Pasolini, uvede příští měsíc pražské Divadlo v Dlouhé. V příběhu o tajemném cizinci, jenž změní názory všech členů středostavovské domácnosti, se představí herci Matyáš Řezníček, Pavel Batěk nebo Klára Oltová.

Pasolini nejprve Teorému natočil, načež ji zpracoval ještě v románové podobě. Scénář podle jeho námětu nyní napsal Jakub Čermák, který představení režíruje, spolu s Martou Ljubkovou. Premiéra Teorémy otevře 14. září novou sezonu Divadla v Dlouhé, před první reprízou 16. září se uskuteční beseda s tvůrci.

V Teorémě do domu středostavovské rodiny přichází tajemný host, který se všemi naváže intimní druh vztahu. "Do vyprahlého prostředí stereotypu bez cíle přináší mimořádný cit. Jediným aktem změní život všem: otci, schopnému podnikateli, osamělé matce, panenské dceři, nejistému synovi i vykořeněné služce. Po jeho odjezdu už nic není jako dřív," avizují tvůrci inscenace.

Pasolini do filmu z roku 1968 obsadil herečky Silvanu Mangano a Anne Wiazemsky s Terencem Stampem a Massimem Girottim. Hudbu složil Ennio Morricone. Snímek s rysy mýtu se dotýká základních křesťanských otázek, stejně jako smyslu umění a tvorby. "Hledá význam lásky a naplnění v životě, rozvrací konvence, a přitom je jemný, citlivý a záhadný. Přináší svět obrazů, svět, v němž slova nemají smysl, protože máme už konečně nechat promluvit srdce," líčí tvůrci nynější adaptace.

Podle dramaturgyně Ljubkové se Teoréma zabývá tím, co se stane, když člověk žije v nějaké pozici tak spokojeně, že už se ani neptá, jestli by se dalo existovat jinak. "A najednou se vám v životě stane něco, co úplně změní vaši perspektivu," naznačuje Ljubková. Připomíná také, že už v Pasoliniho filmu se mluvilo jen minimálně. "Tím jsme se rozhodli inspirovat a ani naši inscenaci nezahlcovat jazykem," dodává.

Kromě Teorémy uvede Divadlo v Dlouhé příští měsíc třeba inscenaci Don Juan a já, která měla premiéru koncem května. Tato komedie současného dramatika a matematika René Levínského vznikla přímo pro Divadlo v Dlouhé. V říjnu pak budou na programu například Cesta dlouhým dnem do noci, Konec rudého člověka, Élektra nebo V džungli měst od Bertolta Brechta.

Režisér Jakub Čermák je výraznou postavou českého divadla, od jeho založení stojí v popředí spolku Depresivní děti touží po penězích, který pravidelně uvádí své inscenace ve Venuši ve Švehlovce. Čermák v roce 2022 získal cenu Divadelních novin v kategorii alternativní divadlo za inscenaci Happy end v hotelu Chateau Switzerland, další přidal rok nato za projekt Trójanky. V Dlouhé bude režírovat poprvé.

Video: Trailer z filmu Teoréma