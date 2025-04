Kuriozity ze světa rekordů: žena s nejdelšími vousy či bungee jumping s autem

Nejrychlejší papoušek na koloběžce

Kakadu jménem Chico se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů nejrychlejší jízdou papouška na koloběžce. Vzdálenost 5 metrů ujel za 14,58 sekundy a vylepšil tak svůj vlastní rekord o tři sekundy. Chico umí také další triky, třeba šlapat na miniaturním kole nebo smečovat míče do malého koše. Jeho majitelem je bulharský chovatel a trenér papoušků Kaloyan Yavashev, který jich má doma víc než 60. Řada z nich se také chlubí speciálními dovednostmi, někteří umí rozpoznávat čísla od jedné do deseti, jiní zase řešit hlavolamy.