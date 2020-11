Kultura od rána do večera. Kanál Televize Naživo bude vysílat divadlo nebo koncerty

Nový televizní kanál zaměřený na uvádění divadelních představení nebo koncertů bude fungovat od pátku 24 hodin denně. Vysílat bude živě, ale možné bude i odložené sledování. Zakladatelé uvádějí, že kanál Televize Naživo zdarma propojí živou kulturu s diváky ve třech milionech domácností. Projekt spoluvytvořili soubory Cirk La Putyka, Jatka78 a společnost Heaven's Gate režiséra Viktora Tauše.

Na diváky čekají představení souborů Cirk La Putyka, Jatek78, Amerikánky, Vosto5, Divadla Na zábradlí, Divadla Minor a řady dalších, ale i koncerty Lenky Dusilové, České filharmonie či Báry Polákové. Vysílání nabídne aktuální živou divadelní, hudební i dětskou tvorbu, jeho iniciátoři nabízejí zájemcům, a tedy potenciálním podporovatelům i možnost výroby a vysílání originální reklamy. Zahrají ji třeba přední tuzemští loutkoherci nebo v živém vysílání před, po či v přestávce daného programu živě herci. Vysílání začne kabaretem Pot a Lesk v přímém přenosu 20. listopadu ve 20:00.

V reakci na jarní vládní opatření limitující možnosti živé kultury začaly zmíněné soubory vymýšlet, jak kulturu za diváky dostat. Velmi záhy začal soubor La Putyka svá starší i nová představení streamovat, Viktor Tauš později přišel s filmovými či internetovými přenosy divadelních představení natočených v neobvyklých místech namísto divadelního jeviště.

"Většina vašich televizí si kanál naladí sama, případně návod najdete na našem facebooku. Vysílat bude 24 hodin denně," řekl ve středu na tiskové konferenci Tauš. "Principem naší televize je, že všechno, co tam uvidíte, je naživo, včetně dětských pořadů. Jsou třeba ze záznamu, ale jsou natáčené najednou, v jednom v živém záběru," doplnil Tauš.

Televizní vysílání je zdarma, po odvysílání program spadne na platformu Filmnaživo.cz, kde bude dostupný ve formě odloženého sledování za poplatek. Lidé budou také moci prostřednictvím sms nebo dms přispět vždy na vybraný soubor. Polovina příspěvku poputuje jednotlivým souborům a 50 procent na vznik nových pořadů. Mezi těmi, kdo projektu finančně nejvíce pomohli, zakladatelé uvedli ministerstvo kultury.

"Internet je zahlcen obsahem. Kvantita zastínila kvalitu a náš divák nemá čas hledat, zkoušet a třeba se nakonec nestrefit do svého vkusu. Televize Naživo nabídne náš výběr toho, co považujeme za kvalitní umění a hlavně to, čeho si v uměleckém prostředí vážíme," uvedl další z iniciátorů televize Štěpán Kubišta.