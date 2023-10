Venku zuří bouře, v domě se objeví mrtvola. Dianiška napsal krimi komedii

Herec a režisér Tomáš Dianiška strávil v libereckém Divadle F. X. Šaldy sedm let. Přestože v roce 2014 pak odešel na pražskou Palmovku, dodnes se vrací do tohoto svého "druhého domova", jak mu říká. "Bylo to moje první angažmá, mám tady spoustu kamarádů," vysvětluje, proč pro libereckou scénu nyní napsal krimi komedii s hororovými prvky nazvanou Tajemný pan Zet.

Novinka bude mít v autorově režii světovou premiéru tento pátek 6. října v Malém divadle. Nejbližší reprízy následují 8. a 19. října.

Dianiška při psaní dlouhodobě využívá toho, že herce z liberecké scény zná. Předloni pro zdejší Divadlo F. X. Šaldy vytvořil hru o Vlastovi Burianovi, která byla nominována na inscenaci roku. Veronika Korytářová za ztvárnění titulní role získala Thálii. Do nynějšího projektu autor a zároveň režisér obsadil čerstvou držitelku téhož ocenění Karolínu Baranovou. Dále v Tajemném panu Zet účinkují Filip Jáša, Jana Hejret Vojtková, Jana Stránská, Jakub Albrecht, Kateřina Kornhäuserová, Zdeněk Kupka a Stavros Pozidis.

První hru v této sezoně činohry libereckého divadla autor označuje za kombinaci detektivky a hororu, tedy žánrů, které má nakoukané z televize i filmů. S oběma si rád pohrává. "Už od dětství se do nás pořád sype ten detektivní žánr. Tak mi přišlo celkem zábavné si z toho udělat srandu, až je to taková parodie. Doufám, že se diváci budou bavit. Snažil jsem se do toho vměstnat co nejvíc vtipů na co nejmenší plochu," říká Tomáš Dianiška.

Příběh, v němž lze poznat známé prvky například od Agathy Christie, se odehrává na záhadném místě. "Mohu třeba prozradit, že se jedná o skupinu lidí, kteří se dostanou do domu. Venku zuří bouřka, najednou se tam objeví mrtvola a řeší se, kdo z nich je vrah. Ten koncept mě vždycky baví - zjišťovat, jak to tedy bylo," naznačuje autor.

Divadlo doufá, že by inscenace mohla přilákat studenty. "Rádi bychom dosáhli toho, co se tu Dianiškovi dařilo před lety, a to dostat sem mladší generaci diváků. Slibujeme si od tohoto počinu, že by na něj mohli slyšet vysokoškoláci nebo středoškoláci," říká dramaturg Jiří Janků.

Autor více než dvacítky textů Dianiška v Liberci dosud vytvořil inscenace Googling and Fucking, kterou jako čtyřiadvacetiletý dramatik debutoval, a dále Pipinky z plakátu, Mickey Mouse je mrtvý, LSDown nebo sci-fi frašku Atomová kočička. V námětech často sahá k moderním dějinám, jako když ve hře 294 statečných uvedené na Palmovce svým typickým způsobem vyprávěl příběhy lidí, kteří se podíleli na operaci Antropoid.

V posledních letech umělec kromě jiného slavil úspěch v ostravském Divadle Petra Bezruče s inscenacemi Transky, body vteřiny o československé atletce Zdeně Koubkové, která se stala mužem, nebo Špinarka, portrétem někdejší rockové hvězdy. "Dianiška umí vyprávět, záleží mu na tom, aby se publikum bavilo. Také ve Špinarce mistrně střídá až brutálně groteskní gagy se scénami, v nichž jeho hrdinové dojmou i otrlé publikum," napsalo Aktuálně.cz. V nejbližší době se Dianiška chystá do kin. 21. prosince biografy začnou promítat film Lítá v tom, který režíroval podle scénáře Tomáše Juríčka.

Video: Dělám divadelní popík, říká Dianiška