Downey hraje čtyři zlé bílé muže. Američané natočili jiný pohled na válku ve Vietnamu

Desítky let Hollywood přisuzoval Vietnamcům nanejvýš vedlejší role ve filmech o vietnamské válce jako Olověná vesta, Lovec jelenů nebo Apokalypsa. Ty ukazovaly, jak se konflikt podepsal na Američanech. Nová špionážní minisérie Sympatizant, kterou lze od pondělí vidět také na českém HBO Max, staví do středu pozornosti Vietnamce.

Podle agentury AP sedmidílná novinka osciluje na pomezí satiry a thrilleru. Vznikla podle stejnojmenného románu vietnamského spisovatele Viet Thanh Nguyena, jenž roku 2016 získal Pulitzerovu cenu a brzy nato vyšel v českém překladu Karla Makovského.

Kniha stejně jako seriál sleduje osudy nejmenovaného kapitána, což je dvojitý agent sloužící jak rozvědce komunistického Severního Vietnamu, tak tajné službě jihovietnamského režimu. S jejími exponenty po pádu Saigonu v dubnu 1975 prchá do USA, které Jižní Vietnam podporovaly. Tam sice žije mezi exulanty a například navazuje milostný vztah, dál ale podává hlášení komunistům a pociťuje intenzivní krizi identity. Hrdina smíšeného původu v novém prostředí neví, kam patří. Amerika ho "střídavě fascinuje a odpuzuje", jak říká.

Seriál vytvořili Kanaďan Don McKellar a Čchan-uk Pak, oceňovaný korejský režisér filmů Old Boy nebo Podezřelá. Produkoval jej oscarový herec Robert Downey Jr, který tu hraje hned čtyři zlé bílé muže: agenta CIA, nezávislého filmaře, profesora orientalistiky a politika.

Všechny tyto postavy jsou negativní a vietnamského uprchlíka se snaží různě vytěžit, zneužít pro své zájmy či ovládnout, podobně jako když západní svět kolonizoval jeho zemi, píše na to konto časopis The Hollywood Reporter. "Downey ztělesňuje instituce, které společně vytvořily podmínky pro americkou intervenci ve Vietnamu: washingtonskou paranoii, studenoválečný militarismus, akademický rasismus a kulturní imperialismus," interpretuje to magazín New Yorker.

Vedlejší role mají v Sympatizantovi i další známí herci jako Sandra Oh nebo David Duchovny, většinu protagonistů ale ztělesnili Vietnamci. Podle agentury AP někteří váhali, zda účastí v projektu neoživí dávná rodinná traumata. Nakonec ale převážila chuť zkusit americkému publiku odvyprávět příběh o vietnamské válce s důrazem na to, co sami považují za podstatné.

Například novinář a filmař Phanxinê, který hraje pravou ruku generála jihovietnamského režimu, účast na natáčení Sympatizanta co nejdéle tajil. Říká, že se snažil vyhnout doma kontroverzím, neboť i téměř půlstoletí po pádu Saigonu vietnamská média důkladně zkoumají každou zmínku o válce.

Už knižní předloha v socialistické zemi čelila kritice za to, že je příliš vstřícná vůči Americe. Někteří přátelé proto Phanxina odrazovali od toho, aby v adaptaci hrál. "Během natáčení jsem mluvil s několika lidmi, které opravdu rozčílilo, jak seriál ukazuje Vietnamce. A já tomu úplně rozumím," připouští. "Holt přijde, co musí přijít," naznačuje, že je dopředu smířený s kritikou.

Hrdinova nejlepšího kamaráda Bona ztvárnil jedenačtyřicetiletý Fred Nguyen Khan. Ten zase nevylučuje, že scény ukazující pád Saigonu mohou v jeho příbuzných vyvolat trauma. "Zároveň ale myslím, že by to pro ně mohla být nějakým způsobem katarze. Pokud bychom o tom pak konečně začali mluvit, třeba by se ty staré rány uzdravily," myslí si Khan.

Ten se narodil v Kanadě, během osmiměsíčního natáčení seriálu v Thajsku si ale natolik zlepšil vietnamštinu, že tím po návratu ohromil příbuzné. "Byl to velký posun k lepšímu. A jak jsem byl obklopený tolika skvělými vietnamskými herci, našel jsem ještě hlubší vztah k vietnamské kultuře," zmiňuje.

Agentura AP píše, že byť také v USA a Kanadě žije mnoho Vietnamců, ve filmech a seriálech se objevují zřídka. Například v 90. letech minulého století do širšího povědomí pronikly leda později tragicky zesnulá herečka Thuy Trang, která účinkovala v akčním seriálu pro děti Power Rangers, a Dustin Nguyen, jenž účinkoval v sérii Jump Street 21.

2:06 První epizoda minisérie Sympatizant je na HBO Max s českým dabingem a titulky. | Video: HBO Max

Hollywood nikdy nedokázal pořádně rozlišit, nakolik odlišně válku prožívali lidé ze severu a jihu Vietnamu, myslí si Long T. Bui, profesor mezinárodních studií z Kalifornské univerzity v Irvine. "Sympatizant tak vyvolává dvojí očekávání. Nejen v tom ohledu, že to bude úspěšný seriál, ale také že otevře dveře více příběhům o amerických Vietnamcích," věří.

Že se Američanům dosud nepodařilo zachytit válku ve Vietnamu dostatečně plasticky, si myslí i novinář a filmař Phanxinê. Některé z nejznámějších amerických snímků o válce, od Narozen 4. července z roku 1989 až po nedávné Bratrstvo pěti, mu přijdou komické. "Američané se nedokážou podívat na vietnamskou válku tak, jak ji chápali sami Vietnamci," lituje.

A podle něj nejde jen o chybějící souvislosti. Phanxinê nepochopení ilustruje historkou z roku 2008, kdy jednomu zástupci amerického filmového studia nabídl příběh o vietnamské Američance cestující napříč USA. Odpovědí mu bylo, že takový film by mohl natočit, jen kdyby hrdinkou byla bílá Američanka.

"V tu ránu mi došlo, že jestli chci žít v Americe, budu muset točit filmy o běloších," poznamenává Phanxinê, který se ale kinematografii chtěl věnovat právě proto, aby předal svou zkušenost. To se mu teď alespoň zprostředkovaně může podařit rolí jedné z postav v Sympatizantovi, dodává agentura AP.

První reakce na minisérii jsou nicméně nejednoznačné. Deník USA Today píše, že díky hollywoodské hvězdě Downeymu, oceňovanému režisérovi Čchan-uk Pakovi a předloze vyznamenané Pulitzerovou cenou měl Sympatizant všechny předpoklady pro to, získat nominaci na televizní cenu Emmy. Zůstává ale za očekáváním, je příliš komplikovaný, stylizovaný a často nudný, kritizuje list. Podle něj diváci budou mít například problém vyznat se v různých časových liniích.

Server Variety.com je neutrálnější a vyzdvihuje dobře vybraného režiséra, zatímco The Hollywood Reporter rovnou prorokuje, že Downey za herecký výkon dostane Emmy. Časopis New Yorker si myslí, že neustálé střídání žánrů mezi špionážním thrillerem, válečným dramatem a hollywoodskou satirou ubližuje jinak v mnoha ohledech zábavnému a podnětnému příběhu.

Americká CNN chválí některé scény jako pád Saigonu, podle ní ale temně satirický seriál nakonec nedrží pohromadě. A zbytečně působí i fakt, že Downey hraje hned čtyři různé postavy. Možná se jedná o narážku na několik rolí, které Peter Sellers zastal ve známé satiře na studenou válku Dr. Divnoláska z roku 1964. V tomto případě by však méně bývalo bylo více, myslí si CNN.