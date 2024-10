Cestu přes Hrad i centrum Prahy ozdobí digitální umění. Začíná festival Signal

Pražský hrad se poprvé stal součástí Signal Festivalu, který v metropoli začíná tento čtvrtek. Do neděle 13. října představí více než dvacítku audiovizuálních instalací. Lidé je mohou vidět vždy od sedmi večer do půlnoci. Patnáct jich má být volně přístupných, kvůli dalším sedmi bude nutné si koupit vstupenku.

Přehlídka zaměřená na digitální umění slavnostně začne tento čtvrtek od 19 hodin před Arcibiskupským palácem na Hradčanském náměstí. Lidé tu uvidí videomapping o vzniku a vývoji forem života nazvaný Eternal Recurrence od digitálního tvůrce Filipa Hodase s hudebním doprovodem producenta Pavla Ridošky alias Rida. Přístupný bude zdarma.

Trasa přes Hrad

Do areálu Pražského hradu se Signal Festival dostal poprvé od roku 2013, kdy vznikl. Letos je Hrad součástí první festivalové trasy. Ta vede přes Hradčany, měří zhruba dva kilometry a zahrnuje sedm instalací.

První zastávku tvoří Jízdárna Pražského hradu s barevnou projekcí, kterou korejská umělkyně Seohyo vytvořila z prvků pražské architektury. Inspirovaly ji principy tkaní gobelínů, hradní výzdoba či vzory mozaikových dlažeb.

Následuje takzvaná galerijní zóna. Ve Šternberském paláci bude možné spatřit tři monumentální statické objekty Jiřího Příhody, konstruované na precizních základech karteziánské geometrie i proporčních kánonech klasické architektury. Ve Schwarzenberském paláci má být umístěna interaktivní projekce Michaela Bielického a Kamily B. Richter. Toto dílo mohou diváci sami ovládat prostřednictvím kormidla uprostřed nádvoří a měnit tím prvky na zdech.

Lidé se dále zdarma dostanou do Jižních zahrad Pražského hradu, kde uvidí objekt zrcadlící své okolí od španělského studia SpY. Tvůrci se nechali inspirovat egyptskou historií.

První trasa pak končí v galerii Kunsthalle Praha, kde nově vystavuje britské uskupení United Visual Artists známé spoluprací s kapelou Massive Attack nebo hudebníkem Jamesem Blakem. Ústředním dílem jejich projektu Strange Attractions je kinetické dvojité kyvadlo a na něj navázaná velkoformátová projekce.

"Jedno z ramen je pod motorizovanou kontrolou, to druhé naopak vnáší do díla prvky chaosu a nepředvídatelnosti," vysvětlují autoři, podle nichž se práce týká právě chaosu či témat jako umělé inteligence. K vidění bude v Kunsthalle až do 13. ledna.

Do centra

Druhá festivalová trasa vede centrem města, festival na ní spolupracoval s Laternou magikou. Návštěvníci uvidí například videomapping The Rhythm of the Ocean španělsko-dánského vizuálního dua Desilence, který fasádu Městské knihovny na Mariánském náměstí promění v abstraktní rej na dně oceánu.

V barokním refektáři dominikánského kláštera bude umístěna audio instalace Silent Echoes od průkopníka zvukového umění Billa Fontany, propojující zvony pařížské katedrály Notre-Dame se zvuky ledových jeskyní alpského horského masivu Dachstein. Trasu centrem uzavírá zastávka v Centru architektury a městského plánování. Tam bude možné zhlédnout sérii videí Effets de Soir od umělce, který si říká Quayola. Název odkazuje k přírodním jevům viditelným za soumraku a svítání, kdy světla a stíny i teplé a studené tóny přecházejí jeden v druhý.

Současně s festivalem se koná první ročník konference Signal Forum, na níž budou odborníci mluvit o technologiích nebo nových médiích. S orientací návštěvníkům pomůže festivalová mapa, připravený je také tištěný průvodce.

Signal je festivalem digitální a kreativní kultury. Spojuje současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie. Podle ředitele a zakladatele Martina Pošty chce přinášet nejmodernější umění co nejširšímu publiku. "Věříme, že umění by mělo být přístupné všem bez ohledu na jejich finanční situaci," uvedl před časem.