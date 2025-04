Kde Beethoven slyšel hudbu i bez sluchu. Za humny čeká mystika i boží cyklotrasy

Dolní Rakousko začíná hned za hranicí s Moravou, ale často zůstává stranou hlavního zájmu. Přitom právě tady se krajina nenápadně zvedá do hor, vesnice si uchovávají svůj pomalý rytmus a příroda je všudypřítomná. Soutěsky u Ötscheru připomínají slavný Grand Canyon, romantické jsou stezky kolem vinic nebo jarní meruňkové sady ve Wachau - oblasti, která je v UNESCO.

Dolní Rakousko nabízí možnost zažít přírodu v její nejčistší podobě - pěšky i na kole. V oblasti Ötscheru jsou rozeklané štíty, hluboké soutěsky, vodopády i alpské louky. Skvělá je trasa z Hochkaru přes Dürrenstein až na majestátní horu Ötscher, která je dominantou Mostviertelu. V jejím okolí se nachází soutěsky Ötschergräben, kterým se přezdívá rakouský Grand Canyon.

Podle místních legend má hora Ötscher tvář - z některých úhlů totiž připomíná profil spícího muže. Říká se, že je to duch hor, který odpočívá a chrání krajinu Mostviertelu.

Vůně vína

Oblast Falkenstein je známá malebnou krajinou, klidnými stezkami a útulnou atmosférou vinařských vesnic. Stezka tří sester je jako cesta třemi světy - od veselých až po romantické sklepní uličky. U zříceniny Falkenstein ze 13. století je unikátní sklepní ulička (Kellergasse) - jde o jednu z nejmalebnějších v celém Rakousku.

Staré lisovny a vinné sklepy vytesané do vápencového svahu dnes slouží jako degustační místa, galerie nebo jen tiché útočiště s výhledem na vinice. Některé sklepy jsou více než 200 let staré. V Poysdorfu říkají, že šampaňské a místní vína nejsou od sebe tak chuťově vzdálené, jak by se mohlo zdát.

Pěšky krajinou Dolního Rakouska Na více než 15 000 kilometrech turistických tras si přijdou na své sportovci i pohodáři. Každá z tras je navržená tak, aby nabídla nejen pohyb, ale i příběh. · V Mostviertelu zdoláte tři mohutné vrcholy - Hochkar, Dürrenstein a Ötscher. · Přírodní park Ötscher-Tormäuer vás vtáhne do posledního pralesa střední Evropy. · Wachau, oblast na seznamu UNESCO, propojuje kláštery, vinice a výhledy na Dunaj. · Yspertal je místo, kde hvězdy září jasněji a byliny rostou volně podél cesty. · Vídeňské Alpy i Vídeňský les lákají na lesní koupel, qigong nebo klidné pikniky. A pokud nechcete nosit těžký batoh? Není problém - na vybraných trasách je možné využít převoz zavazadel. 👉 Více na: www.dolni-rakousko.info/turistika

Údolí v UNESCO

Ve Wachau jsou vyhlášená vinařství, která od National Geographic Magazine 2009 získala společně s benediktinským klášterem Melk ocenění Best Historic Destination in the World. Údolí Wachau je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Produkuje světově oceňované bílé víno, především Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský.

Putovat po Stezce světového dědictví Wachau je jako cestovat časem. Starobylé hrady, zříceniny a kláštery vyprávějí příběhy minulosti, zatímco meruňkové květy a vinice v každém ročním období mění svou tvář.

Kameny mají moc a voda energii

Jižní Waldviertel je zase krajinou, kde se mísí mystika s přírodními silami. Na túře přes druidovy kameny mohou výletníci načerpat sílu, zatímco ledová voda v soutěsce Ysperklamm je osvěží až do morku kostí.

Podle pověstí zde žijí vodní víly a duchové lesa, kteří prý pomáhají pocestným, co se chovají s úctou k přírodě. Místní obyvatelé často považují soutěsku za magické místo se silnou energií - prý zde proudí jedna ze "zemských silokřivek" podobných těm u Stonehenge nebo Sedony.

Vídeňské Alpy

Cestou z kopců Bucklige Welt přes vrcholky Wechselkammu a Semmeringu až po Rax a Schneeberg se otevírají krásné výhledy. Vídeňský alpský oblouk tvoří přirozený přechod mezi nížinou a Alpami - právě tady totiž slavné hory začínají. Je to první místo, kde se krajina zvedá do hor a mění charakter: z mírných kopců Vídeňského lesa do dramatických vápencových masivů, jako jsou Rax, Schneeberg nebo Semmering.

Vídeňský les

Vídeňský les není jen o krásné přírodě - je to i hudební inspirace. Slavný Beethoven zde prý "slyšel ticho". Ve vesničce Heiligenstadt na okraji lesa, napsal Ludwig van Beethoven svůj Heiligenstadtský testament - dopis, v němž popisuje svůj zápas s hluchotou. Právě procházky ve Vídeňském lese mu tehdy pomáhaly překonat krizi - a říká se, že tu "slyšel hudbu i bez sluchu."