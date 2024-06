Shodneme se jen na tom, kam jít na večeři. Poprvé od roku 2008 zahráli R.E.M.

Poprvé od roku 2008, kdy odehrála poslední koncert, se dala dohromady americká alternativní rocková skupina R.E.M. V noci na pátek vystoupila na galavečeru, kde byla uvedena do skladatelské síně slávy Songwriters Hall of Fame, píše agentura AP.

"My jsme R.E.M. A tohle jsme dělávali," oznámil čtyřiašedesátiletý frontman Michael Stipe, načež začal zpívat akustickou verzi jejich největšího hitu Losing My Religion. Na pódiu ho jako za starých časů doprovodili bubeník Bill Berry, kytarista Peter Buck a basista Mike Mills.

Pro skladbu je charakteristický zvuk mandolíny. Té se ujal Buck, zatímco basista Mills vzal do ruky dvanáctistrunnou akustickou kytaru a pomáhal s vícehlasy. Berry hrál na perkuse.

Autoři hitů Everybody Hurts nebo Man On The Moon natočeného k filmu Miloše Formana pocházejí z města Athens v americkém státě Georgia, kde se seznámili jako univerzitní studenti. Svou tvorbou pomohli vnést do mainstreamu alternativní hudbu. Podle britské BBC byli na vrcholu zkraje 90. let minulého století, kdy vydali oceňovaná alba Out of Time, Automatic for the People nebo Monster.

V roce 1997 je opustil bubeník Bill Berry, který předtím zkolaboval na koncertu v důsledku mozkové výdutě. R.E.M. pokračovali bez něj jako trio. Desky natáčeli ještě v novém tisíciletí, po vydání Collapse into Now z roku 2011 ale oznámili konec. Tou dobou už naživo nekoncertovali.

"Všechno musí jednou skončit. Chtěli jsme to udělat po svém," zdůvodnil to tehdy Stipe. "Hudebně už jsme se prakticky na ničem neshodli. Měli jsme úplně rozdílné představy o tom, jakou muziku chceme dělat, jak ji natáčet a jestli vystupovat naživo, nebo nevystupovat," vzpomíná kytarista Peter Buck v aktuálním interview pro televizi CBS.

"Neshodli jsme se ani na tom, kam jít na večeři. Teď se shodneme opravdu jen na tom, ale na ničem dalším," dodává Buck. Také jeho spoluhráči před čtvrtečním ceremoniálem zdůraznili, že jednorázové vystoupení v žádném případě neznamená comeback R.E.M.

Na dotaz, co by se muselo stát, aby k němu došlo, řekl Mills, že "by musela proletět kometa". Buck se svěřil s obavou, že už by "nikdy nebyli tak dobří jako dřív".

Michael Stipe v děkovné řeči zdůraznil, že síla R.E.M. vždy spočívala v celku, nikoliv jednotlivcích. Zdůraznil také, jak se členové kvarteta rovným dílem dělili o autorská práva. "Hodně lidí v nás věřilo," poděkoval Stipe. "Fakt, že jsme psali písně a nechali jsme za sebou dílo, ke kterému se může vztahovat kdokoliv z celého světa, je naším největším úspěchem. Až na druhé místo bych řadil, že nám to spolu vydrželo tak dlouho a že jsme zůstali přáteli," dodal zpěvák.

R.E.M. ve čtvrtek večer představil country zpěvák Jason Isbell, když zahrál coververzi jejich hitu It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine). "Jako malý jsem je pořád poslouchal v rádiu. Myslím, že stejnou zkušenost měla spousta lidí na americkém Jihu, kterým přišlo, že nikam nezapadají," poznamenal Isbell.

Do skladatelské síně slávy byli ve čtvrtek dále uvedeni producent Timbaland a kapela Steely Dan. Té vzdal poctu Irving Azoff, někdejší šéf firem Ticketmaster a Live Nation. "Říct, že měli skvělý smysl pro humor, by bylo příliš skromné," uvedl. Skupinu založili klávesista a zpěvák Donald Fagen s kytaristou Walterem Beckerem. Ten se oslav nedočkal, zemřel v roce 2017. "Rád bych poděkoval svému parťákovi Walteru Beckerovi, ať už je kdekokoliv," řekl ve čtvrtek Fagen.

Coververzi jejich hitů Kid Charlemagne a Reelin’ in the Years na ceremoniálu zahrál Trey Anastasio, frontman skupiny Phish. "Ty skladby jsou opravdu geniální," pronesl.

K dalším oceněným patří nashvillská country autorka Hillary Lindsey, která napsala několik hitů pro zpěvačku Carrie Underwood, či Dean Pitchford, jenž spolupracoval s Kennym Logginsem.

Za mladé talentované tvůrce byla oceněna zpěvačka SZA. Sošku jí předal kytarista a předseda pořádající společnosti Nile Rodgers. "Kdyby nebyly písně, nebyl by žádný hudební průmysl. Všechno vždycky začíná s písní," uvedl a vzápětí sklidil potlesk, když vyzval platformu Spotify, aby kromě interpretů férověji odměnovala autory songů.

Cenu Johnnyho Mercera si odnáší skladatelka Diane Warren, autorka hitu I Don't Want to Miss a Thing proslaveného kapelou Aerosmith nebo If I Could Turn Back Time, které zpívala Cher.

Ceremoniál završila pocta producentovi Timbalandovi, jehož přínos vyzdvihla raperka Missy Elliott. Zmínila, jak právě tento dvaapadesátiletý Američan začal jako první nakládat s hiphopovými nahrávkami tak, jak se to dřív dělávalo v R&B. "Jsem málomluvný typ. Vždycky za sebe raději nechávám promluvit hudbu," poděkoval Timbaland. Sošku věnoval zpěvačce Aaliyah, která tragicky zahynula při pádu letadla v roce 2001.

Skladatelská síň slávy Songwriters Hall of Fame existuje od konce 60. let minulého století, k jejím zakladatelům patřil Johnny Mercer. Organizaci předsedá Nile Rodgers.

Video: R.E.M. připomněli svůj největší hit Losing My Religion