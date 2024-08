Neodolatelná jako espresso. Jak se Sabrina Carpenter stala popovým objevem roku

V chytlavém songu Espresso zpívala, že je pro muže tak neodolatelná, až si na ní vybudují závislost jako na šálku silné kávy. Pětadvacetiletá americká zpěvačka Sabrina Carpenter patří k popovým objevům letošního roku. Teď vydala desku, kterou se snaží udělat tlustou čáru za svou minulostí Disneyho dětské hvězdy.

Jak píše agentura DPA, sebevědomá disco-popová píseň Espresso celé léto duněla ze stánků se zmrzlinou, na plovárnách i plážových party vysokoškoláků. Tam všude zněla metafora "to jsem já, espresso". Těmito slovy Sabrina Carpenter říká, že kvůli ní muži nemohou spát a celou noc bdí, podobně jako po vypití silné kávy.

Skladba se stala první, se kterou Američanka ovládla hitparádu Billboard 200. Začátkem srpna track překonal milník miliardy přehrání na platformě Spotify.

"Espresso jsem napsala ve chvíli, kdy jsem si připadala na vrcholu. A tenhle pocit člověk nemá vždycky, tak jsem si ho chtěla sama pro sebe uchovat," řekla autorka v podcastu, přestože zároveň přiznala, že tou dobou s nikým nechodila. "Tak trochu jsem si tím i dodávala sebevědomí," doplnila.

Podle agentury AP k úspěchu přispěla i gramatická chyba, respektive neologismus, kdy se v chytlavém refrénu zřejmě kvůli frázování do rychlého tanečního rytmu anglicky zpívá "that’s that me espresso". To vše v kombinaci s lehkým tanečním rytmem, jaký poslední roky zpopularizovaly její kolegyně Doja Cat a Dua Lipa, vytvořilo atraktivní směs.

Sabrina Carpenter ji podpořila dvojicí videí: to k písni Espresso končilo v okamžiku, kdy zpěvačku zatkne policie.

Klip k následujícímu singlu Please Please Please pak začíná rovnou ve vězení. V tomto tracku Sabrina Carpenter prosí svého kluka, hocha se sklony k rváčství, aby jí neudělal ostudu na veřejnosti. A opět z toho byl úspěch, díky němuž například časopis Rolling Stone konstatuje, že Sabrina Carpenter letos měla ne jeden, ale rovnou dva letní hity.

Na to vše chce nyní zpěvačka navázat v pořadí šestým studiovým albem nazvaným Short n' Sweet. Desku kombinující pop-music s prvky taneční hudby, R&B a country zveřejnila uplynulý pátek.

Podle britského deníku Guardian patří Sabrina Carpenter vedle své vrstevnice Chappell Roan nebo o něco starší Charli XCX k nové generaci popových hvězd, které působí opravdověji než jejich předchůdkyně z minulé dekády.

Američanku nyní na sociální síti Instagram sleduje přes 39 milionů lidí, jen na Spotify její písně nasbíraly přes tři miliardy přehrání, z toho drtivou většinu letos.

O to překvapivější může být podle agentury DPA pro někoho zjištění, že Sabrina Carpenter zkoušela prorazit od roku 2009. Tehdy bylo pensylvánské rodačce deset a začala na server YouTube nahrávat coververze písní od Christiny Aguilery, Adele nebo Miley Cyrus.

Jako dítě přispěla několika songy na různé kompilace typu alba nazvaného Disney Fairies: Faith, Trust, and Pixie Dust. Namluvila postavu v animovaném dětském seriálu Sofie První. A roku 2014 na sebe poprvé upozornila, když jí Walt Disney Company svěřila roli v teenagerském seriálu nazvaném Riley ve velkém světě. Odehrával se v prostředí posledního ročníku základní školy a Sabrina Carpenter v něm hrála nejlepší kamarádku hlavní hrdinky.

Tou dobou už měla podepsanou smlouvu na pět desek se společností Hollywood Records, spadající pod konglomerát Disney Music Group.

Roku 2014 vydala svůj první disneyovský singl a rok nato album. Od té doby její hvězda stoupala, avšak velmi pozvolna. Krátce před vypuknutím pandemie koronaviru zpěvačka poprvé stanula na newyorské Broadwayi, když účinkovala v muzikálu Protivný sprostý holky inspirovaném stejnojmenným filmem.

Teprve od roku 2022, kdy od Disneyho přešla k firmě Universal Music a získala kontrolu nad svou kariérou, však Sabrina Carpenter dělá pop-music pro dospělé. Momentálně největší světová hvězda Taylor Swift si ji vloni vzala jako předskokanku na některé koncerty v Latinské Americe nebo Austrálii, díky čemuž ji objevily stovky tisíc lidí.

Další zaregistrovali Sabrinu Carpenter skrze bulvární média - nejprve jako tu, o které jako své sokyni zhrzeně zpívá Olivia Rodrigo ve svém hitu Driver's Licence, a následně díky milostnému vztahu Sabriny Carpenter s populárním irským hercem Barrym Keoghanem, jenž účinkoval ve videoklipu k Please Please Please.

Ve videoklipu ke skladbě Please Please Please od Sabriny Carpenter účinkuje herec Barry Keoghan. | Video: Island Records

Dvojice společně ovládla také sociální sítě, například se záznamem okamžiku, kdy při své show na festivalu Coachella zpěvačka před desítkami tisíc lidí zamávala Keoghanovi z pódia.

Podle deníku New York Times se Sabrině Carpenter už dva roky daří oslovovat mladé na síti TikToku. "Přizpůsobila této platformě svou propagační strategii," tvrdí list.

Nyní se zpěvačka snaží setřást image někdejší Disneyho dětské hvězdy, jako se to před časem povedlo Seleně Gomez, Miley Cyrus či naposledy Olivii Rodrigo.

Vydání nového alba Short n' Sweet minulý týden Sabrina Carpenter podpořila dalším videoklipem k singlu Taste, v němž účinkuje herečka Jenna Ortega, známá ze seriálu Wednesday.

Podle agentury AP zpěvačka na nové desce vtipně popichuje své bývalé přítele a ve skladbách jako Juno dělá dvojsmyslné narážky s nádechem zvláštně drzé nevinné blonďaté Barbie.

Umí projevit citlivost, například v baladě Lie to Girls, nejsilnější je ale v písních kombinujících pop s R&B jako Good Graces, kde některými polohami svého hlasu připomene hvězdy Mariah Carey či Arianu Grande.

Vztah s posluchači chce Sabrina Carpenter v nejbližší době utužit naživo. Na podzim má naplánované turné po USA, příští rok zamíří do Velké Británie, Francie nebo Itálie.

