Po osmdesátce sprintuje přes celé pódium. Jagger chodí do posilovny několikrát týdně

Britská kapela The Rolling Stones opět vyrazila na turné. A její frontman Mick Jagger zase zpívá, tančí a svižně se celý večer pohybuje po pódiu obřích stadionů, přestože vloni oslavil už 80. narozeniny. "Takhle starý si vůbec nepřipadám. Maximálně tak na 78 let," žertuje Jagger po vystoupení v americkém Bostonu.

Mick Jagger zmiňuje možnost, že by se The Rolling Stones příští rok vrátili do Evropy. | Foto: Reuters

"Trvalo mi pár koncertů, než jsem se do toho zase dostal, ale už je všechno v pohodě. Cítím se skvěle," poznamenává zpěvák, který vystupuje už déle než šest desítek let.

Ve skladbě Mother's Little Helper zpíval v polovině 60. let, "jak strašné je zestárnout". Měsíc předtím, než oslaví 81. narozeniny, však Mick Jagger známky ničeho takového neprojevuje. Je při síle, nestěžuje si a v žádném případě neplánuje končit. Jeho kapela Rolling Stones koncem dubna zahájila turné po USA, na němž propaguje loňskou desku nazvanou Hackney Diamonds. Podle Jaggera už nyní přemýšlí, kde by mohla vystoupit příští rok.

"Budeme zvažovat nabídky, které dostaneme, kam jet příště a kde by nás to bavilo," poznamenává. "Možná to bude Evropa, možná Jižní Amerika. Uvidíme," říká.

Nové studiové album vydali Rolling Stones po dlouhých 18 letech. Právě proto, že na něm pracovali tak dlouho, ale mají natočeno spoustu písní, které se na loňskou desku nevešly. Jagger nevylučuje, že z nich brzy poskládají ještě jednu nahrávku. "Máme toho fakt hodně. Podle mě nic nebrání tomu, abychom vydali další album," říká zpěvák.

Jako had

Na každém koncertě, jež trvají vždy okolo dvou hodin, Jaggera doprovázejí osmdesátiletý kytarista Keith Richards, sedmasedmdesátiletý druhý kytarista Ronnie Wood a další hudebníci. Původní bubeník Charlie Watts zemřel v roce 2021, bylo mu 80 roků. V sestavě ho nahradil Steve Jordan.

Většina ohlasů ze současného turné zdůrazňuje Jaggerův bezmála atletický výkon. Například kritička deníku The New York Times se byla podívat na koncertě, který se konal na fotbalovém stadionu v New Jersey. V článku opatřeném titulkem "Rolling Stones možná opravdu nikdy nepřestanou" novinářka nevěřícně popisuje, jak s postupem večera frontman působil čím dál energičtěji.

"Po šesti dekádách na scéně je Jagger stále k nezastavení jako dynamo. Pohybuje se klouzavými tanečními pohyby jako had uhranutý kořistí, rukama kolem sebe seká do vzduchu jako kung-fu mistr bojující s hejnem neviditelných komárů, a když si obě ruce potřebuje uvolnit k tanci, což se stává často, provokativně si strká mikrofon za poklopec. Během přitom už 13. skladby večera Honky Tonk Women bez problémů sprintuje přes celé pódium. Tohle snese srovnání snad už jedině s Benjaminem Buttonem. Čím je koncert delší, tím jako by měl více energie," líčí nevěřícně recenzentka.

Nad dotazem, kde bere tu energii, Jagger jen krčí rameny. "Prostě mě to baví. Fakt v tom není nic víc. Skutečně to miluju. S publikem je to oboustranné. Když vidíte, že je to baví, tak oni zase nabíjejí energií vás," říká.

Zpěvák před každým koncertem dvakrát cvičí taneční pohyby, kromě toho několikrát týdně chodí do posilovny. Jeho otec učil mimo jiné tělocvik, Jagger proto říká, že dobrou kondici možná zdědil.

Na současném turné hrají Rolling Stones většinou čtyři skladby z nového alba. Jinak zařazují své největší hity - od Start Me Up přes Sympathy for the Devil až po (I Can't Get No) Satisfaction.

Jagger říká, že setlist pokaždé drobně obmění. Podle něj lidé nové písně přijali. Když z pódia pozoruje publikum, vidí, že někteří s ním zpívají texty.

V tuto chvíli Rolling Stones absolvovali deset letošních koncertů, dalších 11 mají před sebou, než turné završí 21. července vystoupením ve státě Missouri. Jagger doufá, že se k nim do té doby někde připojí hvězdy Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder a Elton John, které hostují na loňském albu. Zatím mu to ale nikdo nepřislíbil. "Není snadné je ulovit," poznamenává.

Frontman Rolling Stones se nevěnuje jen hudbě. Momentálně produkuje film o milostném vztahu mezi jazzovým trumpetistou Milesem Davisem a francouzskou zpívající herečkou Juliette Greco. Stejně tak připravuje filmovou adaptaci divadelní hry The Real Thing od svého krajana, původem zlínského rodáka Toma Stopparda.

Mick Jagger dosud sám účinkoval zhruba ve dvanácti filmech nebo televizních pořadech. A říká, že by klidně vzal další roli. "Hraní ve filmech mě baví. Popravdě ale nedostávám tolik zajímavých nabídek, kolik bych chtěl," konstatuje.

Skladba Sympathy for the Devil, jak ji The Rolling Stones hráli minulý týden v americkém Bostonu. Foto: ČTK/AP | Video: Gentry Allen

Hlas lidu

Před každým letošním koncertem Rolling Stones nechávají fanoušky online hlasovat o tom, kterou píseň si přejí slyšet naživo. V Bostonu vyhrál song Emotional Rescue z roku 1980.

Jagger ale kromě toho využil příležitosti a vyzval Američany, aby na podzim přišli k prezidentským volbám. Neřekl sice výslovně, koho mají v očekávaném souboji Donalda Trumpa s Joem Bidenem podpořit, jeho preferenci lze ale odhadnout. Rolling Stones už v roce 2016 pohrozili Trumpovi žalobou, pokud by na svých volebních mítincích dál bez svolení pouštěl jejich píseň You Can’t Always Get What You Want.

Britská kapela jezdí do USA od 60. let. Jagger se příležitostně vyjadřuje k americké politice i s rizikem, že za to bude jako anglický rodák kritizován.

"Každý má právo na svůj názor. Je to svobodná země," říká. "Letošní volby podle mě budou hodně důležité. Mám sedm dětí, které jsou držiteli amerického občanství. Záleží mi na tom, jaká je čeká budoucnost. A platím v Americe opravdu nemalé daně. Takže proč bych nemohl říkat, co si myslím?" uzavírá Mick Jagger.

