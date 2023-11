Po borelióze zažívá comeback. Na festivalu Rock for People zazpívá Avril Lavigne

Kanadská zpěvačka Avril Lavigne byla začátkem tisíciletí teenagerskou hvězdou. Její slibně rozjetou kariéru však zbrzdila lymská borelióza, která ji na dva roky upoutala na lůžko a na dlouho vyčerpala. Nyní rockerka zažívá menší comeback. Na jaře vystoupila v pražské Sportovní hale Fortuna a příští rok bude jednou z hvězd festivalu Rock for People.

Pořadatelé akce, která se v královéhradeckém Parku 360 uskuteční od 12. do 15. června 2024, ve středu zveřejnili jména dalších účinkujících. Kromě již dříve oznámené britské kapely Bring Me The Horizon a nyní Avril Lavigne to budou sólový projekt Coreyho Taylora, zpěváka kapely Slipknot, nebo dvě skupiny z Austrálie: Parkway Drive a Pendulum.

"Ještě nás ale čeká oznámení dalších tří headlinerů, kteří doplní již oznámené Bring Me The Horizon," upozorňuje ředitel festivalu Michal Thomes. Rock for People se uskuteční po osmadvacáté. Vstupenky lze pořídit v síti GoOut nebo na webu, základní čtyřdenní balíček stojí 3590 korun.

Dnes devětatřicetiletá kanadská zpěvačka Avril Lavigne, známá hity jako Sk8er Boi nebo Complicated, byla osmkrát nominovaná na cenu Grammy. V roce 2019 vyjela na první turné po pětileté pauze způsobené komplikacemi s lymskou boreliózou. Naživo tehdy představila album Head Above Water, na němž zpívala o své nemoci i konci vztahu.

Část šňůry musela kvůli pandemii koronaviru odložit. Letos zpěvačka navázala dalším turné nazvaným podle loňského alba Love Sux, kde jako hosté účinkují Machine Gun Kelly nebo Travis Barker ze skupiny Blink-182. Tou se stejně jako zvukem kapel Green Day či NOFX kdysi Avril Lavigne inspirovala. V rámci turné k této desce zpěvačka letos v dubnu vystoupila v pražské Sportovní hale Fortuna. K návratu do širšího povědomí Avril Lavigne poslední roky pomáhá také obdiv mladších hvězd, například Olivie Rodrigo, která částečně přejala její estetiku a také si s ní na vlastním koncertě zazpívala Complicated.

Letošní hlavní hvězdou Rock for People byla britská kapela Muse. Rozpočet loni dle pořadatelů poprvé překročil 100 milionů korun, letos byl téměř dvojnásobný. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho organizátoři z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. Letošní ročník navštívilo 37 tisíc lidí. Příští rok pořadatelé Rock for People ve stejném areálu uspořádají také koncert britské hvězdy Eda Sheerana.

Video: Avril Lavigne zpívá Complicated