Ve filmu nahradil sám sebe opicí. Robbie Williams příští rok zazpívá v Praze

Začínal jako teenager v boybandu, avšak po zahájení sólové dráhy se vypracoval v jednu z největších popových hvězd ve Velké Británii a nyní o svém životě natočil film, kde sám sebe nahradil opicí. Anglický zpěvák Robbie Williams se po osmileté pauze vrátí do Česka. Vystoupí 7. září 2025 v pražské O2 areně.

Vstupenky za ceny od 2690 korun bude v sítích Ticketmaster a Ticketportal možné koupit od tohoto pátku, uvedla pořadatelská agentura Live Nation. "Toto turné bude mé nejodvážnější. Zazní písně z filmu Better Man a také nějaká nová hudba," vzkazuje hudebník, který letos oslavil padesátiny.

Koncertní šňůru oznámil v době, kdy se ohlíží za svou dosavadní dráhou v životopisném filmu nazvaném právě Better Man. V něm svůj jinak tradičně odvyprávěný vzestup a pád okořenil o nezvyklý prvek - v hlavní roli účinkuje opice. Česká kina film uvedou 26. prosince.

Robbie Williams vystřelil ke slávě začátkem 90. let minulého století v chlapecké kapele Take That, jejímž členem se stal coby šestnáctiletý. Zprvu však spíš než hudebními výkony budil pozornost žerty a alkoholovými či dalšími eskapádami.

Na úspěchu jeho sólové kariéry, kterou zahájil roku 1997 albem Life thru a Lens, se významně podepsal producent Guy Chambers. Ten formoval pět Williamsových nejznámějších desek s hity jako Angels, Rock DJ, Let Me Entertain You či Millenium.

Zatím naposledy Robbie Williams vystoupil před sedmi lety na pražském Letišti Letňany. V duchu anglické kabaretní tradice to byl večer, který měl blíž k televizním programům než obvyklým popovým turné. Hvězda večera se zapsala v první řadě "jako bavič, vtipný moderátor, výborný vypravěč historek, inscenátor překvapivých okamžiků a teprve pak zpěvák", napsal kritik Josef Vlček v Hospodářských novinách.

Video: Trailer z filmu Better Man