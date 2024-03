První film s Conorem McGregorem zastínil spor. Známý režisér bojkotuje Amazon

V roce 1989 americký herec Patrick Swayze ztvárnil muže, který udrží pořádek i v nejdivočejším nočním klubu. Ve filmu Road House chránil vyhledávanou diskotéku před mafií napojenou na všemocného korupčníka. Právě na počest Swayzeho, jenž zemřel roku 2009 ve věku 57 let, teď vznikl stejnomenný remake v hlavní roli s Jakem Gyllenhaalem.

V novince, která bude od čtvrtka k vidění ve videotéce Amazon Prime Video, hraje Jake Gyllenhaal bývalého zápasníka UFC. Ten na začátku nastupuje jako vyhazovač do nočního baru na Floridě ohroženého dravým developerem. "Chtěli jsme připomenout Patricka Swayzeho. Tu postavu stvořil on," vysvětluje Gyllenhaal, který s hercem začátkem tisíciletí účinkoval v krimi Donnie Darko. "Vždycky se ke mně choval hrozně hezky a podporoval mě, když jsem začínal," vzpomíná.

Remake Road House dopředu vzbuzoval zájem ze dvou důvodů. Zaprvé tu kromě Gyllenhaala svou první velkou filmovou roli dostal mistr smíšených bojových umění, irský šampion UFC Conor McGregor. A zadruhé jej režíroval Doug Liman, vyhledávaný autor snímků Agent bez minulosti, Jumper nebo Na hraně zítřka.

Právě Liman se však postaral o pozdvižení, když v lednu napsal článek pro web Deadline.com a oznámil v něm, že hodlá bojkotovat premiéru filmu na texaském festivalu South by Southwest.

To nakonec režisér neučinil, na poslední chvíli změnil názor a dorazil. Nepromluvil však k publiku a neúčastnil se propagačních akcí. "Film je fantastický, možná nejlepší, jaký jsem kdy natočil. Nepochybuji, že sklidí ovace. Ale já u toho nebudu," vzkázal Liman, který se tímto způsobem rozhodl "tiše bojkotovat rozhodnutí společnosti Amazon uvést pouze na streamovací platformě film, který byl přitom tak jednoznačně natočený pro velké plátno".

Amazon se k jeho výroku ani po opakovaných žádostech nevyjádřil. Režisérovo vyjádření nicméně zpochybňuje server Variety.com.

Podle jeho zdrojů Liman dostal na výběr, zda snímek natočí s rozpočtem 60 milionů dolarů a pošle ho do kin, nebo bude mít k dispozici 85 milionů, ale v tom případě Road House skončí jen ve videotéce Amazon Prime Video.

Manažeři byli ochotní investovat víc s vidinou, že očekávaná novinka platformě pomůže nabrat nové předplatitele. A Liman si vybral druhou možnost, tvrdí Variety.com.

Podobně vyzněl i rozhovor představitele hlavní role Gyllenhaala pro časopis Total Film. "Doug Liman to myslí dobře, mluví za všechny filmaře a já obdivuji, jak je neústupný, ale Amazon od začátku jasně říkal, že to je určené streamovací platformě," říká herec.

Snímek vznikl pod hlavičkou Amazon MGM Studios. Liman ve svém článku pro Deadline.com připomíná, že internetový prodejce Amazon v roce 2021 koupil tradiční hollywoodské studio MGM spojené se ságami jako tou o Jamesi Bondovi za částku 8,45 miliardy dolarů. Při té příležitosti firma deklarovala záměr investovat až miliardu dolarů do filmů, kterých by do kin posílala asi 12 ročně. "Jenže v mém případě udělala přesný opak," stěžuje si Liman.

Podle něj měl přitom snímek natočený na kamery IMAX všechny předpoklady uspět v biografech. Při testovacích projekcích dostal dokonce lepší skóre než jeho akční snímek o Jamesi Bourneovi z roku 2002, na nějž navázala čtyři pokračování. Novinka je napojená na komunitu fanoušků smíšených bojových umění UFC, díky čemuž upoutávky na sociálních sítích zaznamenaly 1,5 miliardy přehrání, aniž by reklamní kampaň ještě pořádně začala. "A Jake Gyllenhaal odvádí možná nejlepší výkon své kariéry. Přičemž to, jak se po něm Conor McGregor ožene, by lidi prostě chtěli vidět na velkém plátně," argumentuje Liman.

2:48 Film Road House tento čtvrtek uvede videotéka Amazon Prime Video. | Video: Amazon Prime Video

Nic z toho ale podle něj nepřesvědčilo manažery Amazonu, kteří "chtěli, abychom já a filmařská komunita věřili jejich slovům o podpoře kin, načež se k nám obrátili zády", stěžuje si režisér.

Podle něj asi neexistuje konkrétní viník. "Možná je to jen věc počítačového algoritmu. Amazon prodá víc toustovačů, jestliže jeho služba nabere víc předplatitelů. A jeho služba nabere víc předplatitelů, pokud jí nebudou konkurovat kina. Se stejnou logikou by počítač mohl vymyslet elegantní řešení, že globální oteplování by zastavilo, kdybychom vyvraždili celé lidstvo," přirovnává Liman.

Ten si myslí, že pokud se podobné filmy nebudou dostávat do kin, která jen tak tak přežila pandemii, "jednou žádná kina nebudou a bez nich nebudou filmové hvězdy".