Reynkův dům v Petrkově má připomínat jeho dílo a sloužit kultuře, žádá petice

Zámeček v Petrkově, kde žil básník a grafik Bohuslav Reynek, patří ke kulturnímu dědictví Vysočiny a je nezbytné zachránit jej pro budoucnost. Uvádějí to autoři petice Zachraňte Petrkov!, pod níž se od čtvrtka sešlo několik stovek podpisů. Petrkovský dům je na prodej. Podle autorů petice by měl sloužit jako připomínka Reynkova díla i jeho blízkých a souputníků, kteří do Petrkova jezdili.

Petice je určená radním a hejtmanovi Kraje Vysočina. "Jako apel, aby si uvědomili, o jak důležité paměťové místo se jedná," řekl dnes ČTK básník a publicista Miloš Doležal. Uvedl, že aktivita má i česko-francouzský rozměr. Autory petice jsou kromě Doležala filmová dokumentaristka Ljuba Václavová a krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi. "Tento dům patří do českých dějin jako jeho zlatá kapitola a je nezbytné jej zachránit pro budoucnost. Podobně, jako byl svého času uchován dům Karla Čapka na Strži a dnes plní důležitou pamětnicko-výchovnou roli," uvádějí signatáři. Připomínají, že v domě žil Bohuslav Reynek (1892 až 1971) s manželkou, francouzskou básnířkou a překladatelkou Suzanne Renaudovou, i jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. "V tomto domě se vydávaly knihy, tiskly grafiky, fotografovalo, překládala se vrcholná evropská literatura, rozvíjela spolupráce s předními českými (Josef Čapek) i francouzskými umělci," stojí v textu. Petrkovský dům byl také svědkem nacistického rabování a socialistické kolektivizace, připomínají autoři petice. Související Reynkův Petrkov je na prodej. Statek, kde žil grafik a básník, má desítky zájemců Mezi přibližně stovkou osobností, které internetovou petici podpořily, jsou například historik Matěj Spurný, sochaři Kurt Gebauer a Jan Zemánek, psycholožka a přítelkyně rodiny Reynkovy Dana Němcová, filozof Jan Sokol, spisovatelka Eda Kriseová, architekt David Vávra, divadelník a spisovatel Arnošt Goldflam nebo bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart. Vnučka Bohuslava Reynka Veronika Reynková v pátek řekla agentuře ČTK, že by využití domu ke kulturním účelům uvítala. "To byla prvotní myšlenka. Když je nezbytné dům prodat, aby to fungovalo v nějakém módu veřejně přístupném," uvedla. Dodala, že nemovitost, jejíž je spolumajitelkou, zatím prodaná není. Památkově chráněný zámeček inzeruje realitní agentura M&M reality. Cenu nezveřejnila. Realitní makléř Kamil Benc minulý měsíc řekl, že s nabídkou oslovil i samosprávy a Národní památkový ústav. Tehdy uvedl, že vyjádření, která přišla, byla negativní. K zámečku přiléhá park a hospodářská stavení, součástí prodeje jsou podle inzerátu lesy, pole a dva rybníky. Celkem jde o 92 198 metrů čtverečních plochy.