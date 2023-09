Elvis respektoval, že je mi 14 let, říká Priscilla Presley. Film o nich sklízí chválu

Priscilla Presley označuje bývalého manžela Elvise Presleyho za svou životní lásku, přestože slavného rokenrolového zpěváka nakonec opustila. Hraný film o jejich turbulentním vztahu měl toto pondělí světovou premiéru na benátském festivalu. Jmenuje se jednoduše Priscilla a natočila jej Sofia Coppola, režisérka Ztraceno v překladu nebo Marie Antoinetty.

Snímek, který na festivalu sklidil sedmiminutový potlesk vestoje, vychází z autobiografie dnes osmasedmdesátileté Priscilly Presley. Kniha roku 1992 vyšla také v českém překladu pod názvem Můj život s Elvisem.

"Nešlo o to, že bych ho nemilovala. Elvis byl moje životní láska. Ale na můj vkus měl trochu náročný způsob života," řekla na červeném koberci Američanka, kterou hraje Cailee Spaeny. Rokenrolovou hvězdu ztvárnil Jacob Elordi, šestadvacetiletý Australan známý ze seriálu Euforie.

Priscilla Presley, tehdy ještě Priscilla Beaulieu, poznala jednoho z nejznámějších zpěváků 20. století jako čtrnáctiletá v roce 1959. Elvis už několik let předtím obdržel povolávací rozkaz a po několika odkladech musel na vojnu. Poté, co narukoval, byl umístěn do Friedbergu v Západním Německu. Právě tam, kde se mu stýskalo po domově, poznal Priscillu.

"Elvis si mi v Německu vylil srdce. Vyprávěl mi o tom, čeho se bojí, o čem sní, jak přišel o matku, přes což se nikdy nepřenesl," vzpomíná dnes Priscilla Presley.

Něco z toho souviselo se zpěvákovým osudem. Přišel na svět půl hodiny po svém dvojčeti, které se narodilo mrtvé. Rodiče byli chudí, otec musel do vězení za padělání směnky, a tak mladý Presley s matkou putoval po celých USA a neměli moc peněz. To vše mohlo přispět k tomu, že se syn na matku upnul.

Matka zemřela roku 1958 kvůli zánětu jater ve věku 46 let. Stalo se tak krátce předtím, než zpěvák poznal Priscillu.

"Lidi si vždycky myslí, že byl se mnou kvůli sexu. My jsme spolu tehdy ale ani jednou nespali," ohlíží se Priscilla Presley za jejich prvními roky. "I pro moje rodiče bylo těžké pochopit, proč se o mě Elvis zajímá a jakým způsobem ten zájem projevuje. Ale podle mě to bylo především proto, že jsem mu dokázala naslouchat. Byl hrozně vlídný, milující, nicméně respektoval to, že je mi teprve čtrnáct. Spíš jsme si opravdu porozuměli," říká.

Elvis Presley se následně vrátil do USA, s Priscillou ale zůstali v kontaktu. Roku 1963, sotva dokončila školu, ji pozval, ať se k němu nastěhuje do Memphisu. V roce 1967 si ji vzal, krátce nato se jim narodila dcera Lisa Marie. Rozvedli se v roce 1973. "Ale zůstali jsme si nadále velmi blízcí," poznamenává Priscilla Presley. Čtyři roky nato Elvis zemřel na infarkt ve věku 42 let.

Na rozdíl od loňského filmu Elvis režiséra Baze Luhrmanna novinka nabízí podstatně temnější pohled na zpěvákův život a chování. Ukazuje, jak s Priscillou manipuloval, urážel ji, podváděl a chvílemi jí vyhrožoval, než ji vždy přišel poprosit o odpuštění. Tou dobou zápasil s návaly zlosti i závislostí na prášcích na spaní a manželce se mimo jiné snažil nařizovat, co si má oblékat.

"Je opravdu těžké sedět v kině a dívat se na film o vašem životě a vaší lásce," přiznává Priscilla Presley, která na červeném koberci v Benátkách zápasila s emocemi. "Myslím, že Sofia Coppola odvedla úžasnou práci. Opravdu si ty věci důkladně vyrešeršovala," dodává.

0:45 Film Priscilla zatím nemá českého distributora. | Video: A24

Režisérka přiznává, že přihlížela hlavně ke svědectví Priscilly Presley. "Snažila jsem se film natočit z jejího pohledu, abychom to mohli vnímat jejíma očima," vypráví Sofia Coppola. "Priscilla si prochází věcmi, kterými si prochází každá mladá holka, akorát v hodně specifických kulisách," dodává.

Představitelka hlavní role Cailee Spaeny žádala Priscillu Presley o radu předtím, než její často křehkou osobnost přenesla na plátno. "Vždycky si na mě udělala čas, byla moc hodná a podporovala nás. Myslím, že bez toho by to bývalo bylo mnohem těžší," poznamenává herečka.

Priscilla je jedním z 23 filmů, které na benátském festivalu soutěží o hlavní cenu Zlatý lev. Vítěz bude znám v sobotu.

Představitelé hlavních rolí Cailee Spaeny a Jacob Elordi přijeli na festival navzdory stávce hollywoodských herců a scenáristů. Kvůli ní letos pořadatelé museli oželit spoustu hvězd. Film o Priscille Presley však vyrobilo nezávislé studio A24, a tak herci v něm účinkující dostali od odborů povolení, že mohou snímek propagovat, vysvětluje server Variety.com.

Hned v pondělí se film dočkal prvních recenzí. Britský deník Guardian mu udělil čtyři z pěti hvězdiček. "Je to záhadným způsobem poutavý, neklidně klaustrofobický portrét osamělého manželského svazku, kdy je žena zavřená na kýčovitými vězeňskými branami Gracelandu, zatímco Král rokenrolu je zrovna na turné nebo natáčí filmy se světově proslulými herečkami," shrnuje kritik. Graceland je rozlehlé venkovské sídlo v americkém Memphisu, kde Presley žil a zemřel.

Novinku chválí také časopis Hollywood Reporter, podle nějž se podařilo vystihnout zkušenost mladé ženy, jež si splní sen a pak z něj postupně, dlouze a bolestivě procitá. V některém ohledu má Priscilla blízko k režisérčině staršímu filmu o Marie Antoinettě nebo debutu Smrt panen z roku 1999.