Merkelová a Putin spojeni hořící svastikou. Polsko sporný obraz na bienále nevyšle

Polsko na poslední chvíli střídá projekt pro letošní ročník Benátského bienále. Nový ministr kultury Bartlomiej Sienkiewicz vyměnil vedení tamní Národní galerie a vybral nové reprezentanty. Na největší světové přehlídce umění díky tomu v polském pavilonu dostane prostor ukrajinský kolektiv.

O rozhodnutí informovala agentura PAP. Zapadá do širších změn po nástupu nové polské vlády premiéra Donalda Tuska, která převzala moc před Vánoci. Ministr kultury už odvolal šéfy veřejnoprávní televize nebo rozhlasu a vyhlásil výběrová řízení na ředitele dvou divadel, uvedl list Rzeczpospolita.

Nejnovější kauzu popisuje deník Gazeta Wyborcza. Polského reprezentanta pro Benátské bienále, které se koná vždy jednou za dva roky a navštěvují jej statisíce lidí, vybral krátce před odchodem z funkce předešlý ministr kultury Piotr Gliński z vládní strany Právo a spravedlnost. Jednalo se o umělce Ignacyho Czwartose. Ten hodlal vystavit 35 maleb z cyklu nazvaného Polská praxe ve světové tragédii: mezi Německem a Ruskem. Cílem bylo znázornit Polsko jako oběť, na které systematicky páchají násilí Němci a Rusové.

Gazeta Wyborcza výtvarníka označuje za "pravicového malíře vyhnaných vojáků", případně "oblíbeného umělce pravicových politiků". Podle ní navazuje na tradici polského baroka, k jeho častým námětům patří protikomunističtí odbojáři.

Například jeden Czwartosův obraz na bienále se měl jmenovat Nord Stream 2 a ukázat někdejší německou kancléřku Angelu Merkelovou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, oba spojené ohnivou svastikou. Další plátna měla znázornit příslušníky nacistických jednotek SS, nedávno zesnulého šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina či oběti havárie polského vládního letadla u ruského Smolenska, kde roku 2010 zemřel také prezident Lech Kaczyński.

Výběr malíře Czwartose vzbudil rozruch už 31. října, kdy o něm končící vláda Práva a spravedlnosti rozhodla. Například na mezinárodním serveru Artreview.com to zkritizovaly tři členky výběrové komise, podle nichž je Czwartos na tamní scéně marginální figurou. Britský deník Guardian napsal, že malíř pouze konvenuje nacionalistickému smýšlení Práva a spravedlnosti a jeho volba představuje pomyslný "poslední ideologický výstřel" končící garnitury.

Ignacyho Czwartose vybrala komise polské Národní galerie umění Zachęta, kterou od roku 2021 řídil Janusz Janowski, některými kritizovaný za údajnou příchylnost k Právu a spravedlnosti. Janowského, jenž byl politiky z této strany jmenován bez výběrového řízení, patřičných zkušeností a navzdory výhradám odborníků, letos v prosinci odvolal nový ministr kultury Bartlomiej Sienkiewicz. Minulý pátek pak vláda oznámila, že místo Czwartose do Benátek pošle ukrajinský kolektiv Open Group.

Bývalý ministr kultury Glinski to na sociální síti X označil za "cenzuru a bezpráví". Czwartos řekl serveru The Art Newspaper, že byl řádně vybrán komisí a měl s Národní galerií podepsanou smlouvu. Také on vnímá rozhodnutí nové vlády jako cenzuru.

Ukrajinský kolektiv v polském pavilonu představí interaktivní film nazvaný Opakuj po mně. Ten tvoří rozhovory s Ukrajinci, kteří museli prchnout před ruskou invazí a před kamerou napodobují zvuky zbraní nebo sirén varujících před nálety. Instalace přibližuje krutost války, aniž by se uchylovala k drastickým vizuálním postupům, dodává agentura PAP.

Na zatím posledním, předloňském Benátském bienále zastoupila Polsko uznávaná malířka původem z romské osady Małgorzata Mirga-Tas. Letošní jubilejní 60. ročník akce potrvá od 20. dubna do 24. listopadu, jeho hlavním kurátorem bude Adriano Pedrosa z Brazílie. Přehlídka se zaměří na různé podoby jinakosti.

Bienále se koná od roku 1895 a má vždy dvě části. Tou hlavní je kurátorský výběr děl, tou druhou pak národní pavilony, které si spravuje sama každá země včetně Česka a Slovenska. Ty se dělí o společný pavilon. Česko letos zastoupí světově uznávaná výtvarnice Eva Koťátková s projektem zkoumajícím československou historii "ze současných ekologických a dekoloniálních perspektiv".