Blíží se knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Vyzdvihuje malá nakladatelství

Je důležité, aby na knižním trhu zůstala pestrost. Kdyby existovalo jen několik velkých nakladatelských domů, vedlo by to k vydávání pouze mainstreamové literatury, říká spisovatelka Markéta Hejkalová, která je zároveň ředitelkou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Jeho 34. ročník se uskuteční 11. a 12. října v Kulturním domě Ostrov a Krajské knihovně Vysočiny.

Havlíčkobrodský veletrh řídí spisovatelka Markéta Hejkalová, která také z finštiny přeložila do češtiny díla Miky Waltariho či Arta Paasilinny. | Foto: Václav Vašků

Poprvé bude na Podzimním knižním veletrhu zastoupeno nakladatelství O.Leandr ze Štoků na Havlíčkobrodsku, založené v roce 2022. Soustředí se na překlad a vydávání literatury z Balkánu. "Dělá mi radost, když se objevují nová nakladatelství. Vzhlížím k nim s obdivem a někdy až se soucitem," poznamenává Markéta Hejkalová.

Podle ní malá nakladatelství čtenářům zaručují pestrost i tím, že přinášejí literaturu z běžně nepřekládaných jazyků.

Novinkou letošního ročníku bude městský literární festival nazvaný Knižní Havlíčkův Brod. Smyslem je dát v doprovodném programu více prostoru spisovatelům. Ti budou moci představit svá nejnovější díla, návštěvníky zase čeká pestřejší program. Na něj město přispěje 100 tisíci korunami. "Letos jsme to v prvním ročníku udělali tak, že peníze dostalo několik nakladatelství - Albatros, Grada, Host - a ti vybrali a pozvali svoje autory," vysvětluje Hejkalová, podle níž se uvidí, jak to bude fungovat. "Já doufám, že bude, protože díky tomu je ten program tak dvojnásobný, co byl v jiných letech," zdůrazňuje.

Podpora podle ní cílí na etablované autory, kteří se veletrhu účastní pravidelně, i na zatím méně známé spisovatele.

Mezi ně lze zařadit například česko-francouzskou literátku Lenku Horňákovou-Civade. Třiapadesátiletá prostějovská rodačka od roku 1998 žije trvale ve Francii. Roku 2019 byla nominovaná na prestižní literární Prix Renaudot, předloni se stala rytířkou francouzského Řádu umění a literatury. Ve svém zatím posledním románu Amsterodamské vigilie popisuje fiktivní setkání Jana Amose Komenského a malíře Rembrandta van Rijna.

"Píše česky i francouzsky, což vlastně odpovídá mottu veletrhu Babylon příběhů, kde se důraz klade na překlad, na jazyky a na to, že literatura je průvodcem člověka a čtenáře v tom Babylonu světa," dodává Markéta Hejkalová.

Dále se návštěvníci budou moci setkat s bestsellerovou romanopiskyní Alenou Mornštajnovou, ilustrátorkou Renatou Fučíkovou, autorkou detektivek Michaelou Klevisovou, spisovatelem Alešem Palánem, prozaiky Jiřím Hájíčkem, Petrem Stančíkem, Markem Torčíkem, Petrou Soukupovou a Lidmilou Kábrtovou, komikem Lukášem Pavláskem nebo novináři Josefem Pazderkou a Miroslavem Karasem.

Vystavovatelů se na letošní ročník přihlásilo 140, což je srovnatelné s předchozími ročníky. Podzimní knižní trh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991, kdy bylo jeho původním cílem zprostředkovat kontakty mezi tehdy nově vznikajícími nakladateli, knihkupci a autory.