Podcast Na dotek: Smrt potkávám a znám, pořád pro mě ale zůstává tajemstvím

"Zadání moderního člověka lékařům zní: Chci být zdravý a skákat ještě v sedmdesáti po horách jako kamzík. Vůbec ale nejsme připraveni na to, že nás třeba jednou bude muset někdo vytáhnout z vany nebo otočit na posteli," konstatuje primářka Cesty domů.

Organizace, s níž spojila svou kariéru, už dvacátým rokem plní lidem na konci života přání zemřít doma mezi blízkými a provozuje poradnu pro nevyléčitelně nemocné i jejich rodiny.

Podcast s Irenou Závadovou si můžete poslechnout zde:

"Za šest let lékařského studia jsem neslyšela slova umřít, smrt nebo utrpení," vzpomíná žena, která v Cestě domů pracuje už 11 let. "Jenomže přes veškeré možnosti medicíny utrpení ani smrt nezmizely."

"Nebylo by zdravé žít denně s pocitem, že když se ohlédneme, bude nám za ramenem stát smrt. Ale je zajímavé, co vědomí smrti udělá s člověkem, který žije třeba deset let s nádorovým onemocněním," přibližuje Závadová zkušenosti z péče o nevyléčitelně nemocné.

Bojí se věřící lidé smrti méně? Znamená možnost hospicové péče konec volání po eutanazii? A proč je vedení Cesty domů složené ze sedmi žen?