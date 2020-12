Podcast Na dotek: Šli po nás satanisti. Zaprodal jsem duši Bohu, říká Štorm

Při financování dětských domovů se od ledna bude více zohledňovat jejich velikost. Dosud dostávaly peníze normativem na rodinnou skupinu, což bylo pro malé dětské domovy nevýhodné. Nově budou moct kraje normativ upravit koeficientem podle celkového počtu rodinných skupin v daném zařízení. Novelu vyhlášky, která to upravuje, podepsal ministr školství Robert Plaga (za ANO), řekl ředitel odboru komunikace ministerstva školství Ondřej Macura.

Novela reaguje na přechod na nový způsob financování ve školství od letošního ledna, v jehož souvislosti vyhláška mimo jiné stanovila, že kraje budou dětským domovům posílat peníze podle počtu rodinných skupin. Podle ministerstva se ale v prvním roce používání tohoto systému ukázalo, že stejný krajský normativ na rodinnou skupinu v dětském domově není plně vyhovující pro malé i velké dětské domovy. V menších domovech je na jednu rodinnou skupinu potřeba víc peněz než v domovech, kde je skupin víc. Důvodem je to, že se do výdajů pro jednu rodinnou skupinu započítává i management dětského domova, na což ministerstvo upozornily i krajské úřady.

Použití opravného koeficientu pro normativ by podle ministerstva mělo financování zefektivnit. Při ponechání dosavadního stavu s ohledem na nejmenší dětské domovy by dostávaly velké domovy zbytečně moc peněz. V případě nastavení normativu podle potřeb největších domovů, by se jinak musely ty menší doplácet z rezerv krajských úřadů, vysvětlil úřad v podkladech k novele.