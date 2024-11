Po volbách se opět prodává Příběh služebnice. Zastínila ho ale kniha Trumpové

Příběh služebnice je opět v kurzu. Populární román kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové z roku 1985, ve kterém Ameriku ovládnou náboženští fanatici a začnou brutálně potlačovat práva žen, se po opětovném zvolení Donalda Trumpa prezidentem vrátil na seznam bestsellerů webu Amazon.com.

Jak připomíná agentura AP, totéž se přihodilo v roce 2016, kdy Trump vyhrál volby poprvé. Zájem o tři desítky let starou knihu následně přiživila televizní adaptace. První řada seriálu měla premiéru v roce 2017, ta šestá a poslední by se na obrazovkách měla objevit napřesrok. "Zoufalství není cesta. To nikomu nepomůže," napsala autorka knihy Margaret Atwodoová po letošních volbách na sociální síti X.

Příběh služebnice není jediným dystopickým dílem, jehož prodeje po Trumpově zvolení vzrostly. Do čtyřicítky nejprodávanějších knih na Amazonu se ve druhé polovině týdne vrátily klasika 1984 od George Orwella nebo sci-fi 451 stupňů Fahrenheita od Raye Bradburyho.

Dokonce na třetí příčku nejprodávanějších knih pak vyskočila publikace nazvaná Tyranie: 20 lekcí z 20. století, kterou napsal americký historik Timothy Snyder právě v reakci na Trumpovo první zvolení prezidentem. Snyder patří k Trumpovým nejostřejším kritikům a podporuje americkou Demokratickou stranu.

Podle agentury AP ale všechny "protitrumpovské" knihy v tomto případě zastínila jedna "protrumpovská". Aktuálně nejprodávanější publikací na Amazonu jsou paměti někdejší první dámy Melanie Trumpové, která se do Bílého domu v lednu 2025 vrátí se svým manželem Donaldem Trumpem. Kniha vyšla před měsícem.

V první desítce se opět ocitnul i román Americká elegie od spisovatele a senátora J. D. Vance, kterého si Donald Trump vybral jako svého viceprezidenta. Knihu publikovanou v roce 2017 někteří kritici označují za klíč k pochopení přehlížených, chudnoucích bělochů z průmyslového Středozápadu USA. V třicítce nejprodávanějších titulů na Amazonu lze dále najít například Trumpovu fotografickou knihu nazvanou Zachraňte Ameriku.

Amazon.com je sice největší americký prodejce knih, tentýž trend ale pozoruje i nejrozšířenější tamní řetězec knihkupectví Barnes & Noble. "Po volbách raketově vzrostla prodejnost románů i literatury faktu týkající se fašismu, feminismu, dystopických světů nebo pravicové a levicové politické tematiky," potvrzuje Shannon DeVitová, ředitelka firmy. Podle ní mají také zákazníci Barnes & Noble enormní zájem o paměti Melanie Trumpové, Příběh služebnice nebo knihu Timothyho Snydera.

Video: Trump se bude mstít, varuje novinář. Teď se ukáže, jak je Amerika odolná (6. 11. 2024)