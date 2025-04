Oslavila 108. narozeniny a je stále čilá. Seniorka prozradila recept na dlouhověkost

Neuvěřitelné 108. narozeniny nedávno oslavila Joan Helen Dyková, jedna z nejstarších osob Velké Británie. Seniorka si užila party v pečovatelském domě, kde se kromě odpočinku věnuje také mnohým aktivitám. Hlavně jedné z nich prý vděčí za to, že je v dobré kondici a dožila se takto požehnaného věku. Jaký je podle Dykové recept na dlouhověkost?

Spojené státy vstoupily do první světové války, v Rusku vypukla první revoluce. Psal se rok 1917.

A ve Velké Británii se narodila dívenka Joan Helen Dyková.

Letos oslavila 108. narozeniny a je stále čilá. Joan celý svůj dosavadní život strávila v Anglii, přičemž šest let žije v pečovatelském domově Isle Court, kde oslavila dosažení tohoto neuvěřitelného věku společně se svou rodinou i s kamarádkou a pečovateli. Vzhledem k tomu, že je na svůj věk v neuvěřitelné kondici, všichni se jí ptají, jaký je její recept na dobrý a dlouhý život.

Podle Joan, která kdysi pracovala jako učitelka v mateřské škole a úřednice v armádě, jí nejvíce pomáhá aktivní život a především jóga. Tu v domově důchodců pravidelně cvičí se svými spolubydlícími. "Vím, že aktivní život, který si užívám, mě udržuje zdravou na mysli i na těle, a obzvlášť miluji jógu. A jídlo. Měla jsem tak dobrý život," řekla Dyková.

"Joan je velmi populární a stále se jí daří se plně a aktivně podílet na životě v domově. Bylo nám potěšením připojit se k Joan, její rodině a přátelům při oslavě těchto neuvěřitelných narozenin. Joan je tady šest let a ráda se zapojuje do všech aktivit," řekla manažerka pečovatelského domova Isle Court Claire Harrisová.

Joan si oslavu narozenin užila nejen díky své dobré kondici, ale také lásce, kterou dostává od svých blízkých. "Bylo krásné oslavit narozeniny s blízkými a mnohokrát děkuji pečovatelům za to, že se to všechno uskutečnilo," dodala.

Jóga opravdu pomáhá?

Ačkoliv se snažíme věk i lidi kolem nás ošálit mnohými kosmetickými procedurami a často nadáváme na genetiku, podle Joga Dnes mnoho studií ukazuje, že zdravé stárnutí spočívá v mitochondriích - v malých organelách, které jsme ve škole nazývali "buněčné elektrárny". Mitochondriím svědčí vědomá práce s myslí i tělem a čím hůř mitochondrie fungují, tím rychleji stárneme - fyzicky i mentálně. Proto bychom měli umět pracovat se stresem, vyvarovat se nezdravým jídlům a dávat si pozor na sedavá zaměstnání.

V rámci práce s tělem je prospěšná právě jóga, a to především ta dynamická, která by v ideálním případě měla být doplněna otužováním. Stav mitochondrií, tudíž i dlouhověkost, lze ovlivnit, a to jak negativně, tak pozitivně. Záleží na tom, jak zacházíme se svým tělem a kolik péče a kvalitního pohybu mu dopřáváme.

Sílu jógy nepodceňuje ani Karla Ašerová z kliniky EliteMedical, která jako klíčové pilíře dlouhověkosti vidí kvalitní spánek, pohyb, cirkadiální rytmus, saunování, omezení či vyloučení alkoholu, stravu a správnou práci se stresem.

"Stres ovlivňuje nejen naši psychiku, ale i fyzické zdraví - od imunitního systému až po kardiovaskulární zdraví. Proto je důležité se stresem vědomě pracovat. Základem je pochopit vlastní reakce na stres a hledat účinné metody, jak jej zmírnit. Pomoci mohou jednoduché nástroje jako mindfulness nebo dechová cvičení. Stačí pár minut denně, kdy se soustředíme na hluboké nádechy a pomalé výdechy - kromě snížení hladiny kortizolu zklidníte nervovou soustavu. Fyzická aktivita, například procházky, jóga nebo tanec, vám pomůže uvolnit nahromaděné napětí. Nezapomeňte také na odpočinek," řekla pro web PročNe.