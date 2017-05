V Olomouci šplhá po fasádě muzea lupič. Hýbe se a mluví jako David Koller

před 17 hodinami

Fasádu Muzea umění v Olomouci zdobí nejnovější dílo Davida Černého, socha Lupiče v nadživotní velikosti. Do oken muzea šplhá ve výšce osmi metrů a navíc se díky důmyslnému zařízení neustále pohybuje po římse: s lupem se v té nejméně vhodné chvíli zasekla. Sochu muzeum odhalilo při příležitosti olomoucké Muzejní noci.

Lupič, který má v baťůžku cennou plastiku od sochaře Karla Nepraše, je pro výtvarníka Davida Černého premiérou. Autor jej chtěl původně modelovat v hlíně, pak ale sochu vymodeloval ve 3D prostoru a velký robot ji vyfrézoval do trojrozměrného tvaru. "Socha sice vypadá, že je z bronzu, ale při dvou a půl metrech by vážila 250 kilo a římsu by nejspíš urvala. Nakonec je z patinovaného laminátu a váží nějakých 23 kilogramů," řekl David Černý.

Socha je také technické dílo. Lupič po římse ručkuje díky dvěma speciálním motorům, které pohánějí ruce. Lidé procházející kolem muzea ho tak mohou spatřit pokaždé na jiném místě. Socha v jednom cyklu ujede zhruba 60 metrů. Kvůli rozpohybování díla bylo potřeba vybavit ho speciálním softwarem.

Lupič šplhající nad hlavami chodců bude také mluvit. "Myšlenka se zvukovým doprovodem vznikla proto, že socha je nahoře, takže musí upozornit sama na sebe," řekl Martin Kosnar, jehož úkolem bylo technicky zajistit pohyb sochy. Hlas soše propůjčil hudebník a Černého kamarád David Koller.

Nápad na vytvoření speciálního díla pro Muzeum umění přišel zhruba před deseti lety, kdy instituce získala do svých sbírek Černého plastiky Adam a Eva. Kromě sochy Lupiče a plastik Adam a Eva se Muzeum umění Olomouc může pochlubit ještě dílem Zátopkovy nohy, které David Černý vytvořil pro olympiádu v Riu de Janiero a muzeu nyní tři páry zapůjčil. Budou viset ze stropu v chodbě do Café 87 v prvním patře Muzea moderního umění.