David Černý dostane k padesátinám knihu pojmenovanou podle desky kapely The Rolling Stones

David Černý, autor růžového tanku, plastiky Entropa, mimin na Žižkovské věži či nejnověji pohyblivé busty Franze Kafky, dostane k letošním 50. narozeninám kuhu pojmenovanou Fifty Licks. Tvorbu z let 1987 až 2017 v ní čtenářům přiblíží novinář Jan Vitvar.

Třicet let kariéry sochaře Davida Černého mapuje kniha pojmenovaná Fifty Licks podle kompilačního alba jeho oblíbené kapely The Rolling Stones (Forty Licks - 40 zářezů). Věnuje se Černého tvorbě z let 1987 až 2017. U příležitosti letošních padesátin výtvarníka vyjde 31. května.

Knihu doprovázenou mnoha fotografiemi a dokumenty napsal novinář Jan Vitvar a vydá ji Paseka. Černý má rád rockerskou stylizaci, knížka je proto svým čtvercovým formátem podobná gramofonovým deskám.

"Máloco je v současném českém umění tak naivní jako představa, že přece všichni vědí, kdo je David Černý a čím se zabývá," říká autor knihy Jan Vitvar. Ani Fifty Licks není klasickou monografií. Podle nakladatele je to subjektivní pokus podívat se na Černého tvorbu a život tak, jak se jeví člověku, "který má k němu docela blízko a který měl možnost mu u řady realizací od začátku koukat pod ruce."

Kniha neprovází Černého dílem chronologicky, ale přes klíčová témata. Jsou jimi česká historie, zbraně, násilí, auta, rychlost, sex nebo nerealizované věci. Zmiňuje i jeho aktivity v oblasti divadla, filmu, designu a provozování klubů a galerií.

Černého mystifikaci s Entropou, mimina na Žižkovské věži, klikující autobus v Londýně nebo vztyčený prostředník namířený na Pražský hrad zná i široká veřejnost. Kniha ale představuje i ta díla, jež se pozornosti anebo realizace nedočkala.

Výtvarník oslaví padesátiny až v prosinci. K jubileu tak směřuje i druhá publikace, na níž pracuje historik umění Tomáš Pospiszyl.