Obrazem: Skutečnější než skutečnost. Olomouc představuje obrazy českých hyperrealistů

před 39 minutami

Olomouckému Muzeu umění se podařil výjimečný projekt. Na výstavě pojmenované Fascinace skutečností v České republice vůbec poprvé souhrnně představuje práce výtvarníků, kteří se věnují hyperrealismu. Žánr, založený na co nejvěrnějším zobrazení viděného, má kořeny v Americe přelomu 60. a 70. let. V Československu se zejména díky Theodoru Pištěkovi a jeho zálibě v technice zabydlel jen o pár let později. A daří se mu dodnes, obrazy Jana Mikulky či Michala Ožibka, absolventů malby na pražské AVU, mají úspěch i v zahraniční. Síla výstavy tkví především v kontextu a přímém srovnání jednotlivých přístupů k hyperrealistické malbě v tuzemském prostředí. K vidění je do 10. září.