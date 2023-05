PEN klub zrušil debatu ruských autorů. Masha Gessen kvůli tomu složila funkci

Novinářka a spisovatelka ruského původu Masha Gessen rezignovala na funkci viceprezidentky amerického PEN klubu. Učinila tak na protest proti tomu, že organizace zrušila debatu dvou ruských autorů, píše agentura AP.

Spor se týká literární akce World Voices Festival, již organizace pořádá. Konala se minulý týden a její součástí měla být diskuse dvou ruských literátů moderovaná právě Mashou Gessen. V jiné samostatné debatě měli vystoupit ukrajinští spisovatelé Artem Čapaj and Artem Čech, kteří zároveň oba slouží v ukrajinské armádě a do New Yorku přiletěli na otočku.

Až po příletu ale zjistili, že součástí stejného festivalu je debata ruských panelistů Ilji Venjavkina a Anny Nemzerové. Ukrajinci tak proti jejich přítomnosti protestovali. Fakt, že oba ruští spisovatelé emigrovali ze své země a válku odsuzují, v tomto případě nehrál roli.

"Ukrajinský voják za stávající situace nemůže vystoupit pod hlavičkou jedné akce s někým z Ruska, protože by to vyslalo špatný politický signál," zdůvodnil Čapaj pro deník New York Times. "V takovém případě bych měl pocit, že jsem se zpronevěřil všem, které ruská armáda zavraždila nebo mučila," dodal.

Pořadatelé, kteří si zpětně vyčítají, že Ukrajince o přítomnosti Rusů neinformovali, měli podle svých slov na výběr "ze samých špatných možností". Nakonec umožnili debatu ukrajinských hostů s přihlédnutím k tomu, jakým rizikům tito dva autoři čelí na frontě, a naopak zrušili diskusi ruských hostů. Ukrajinská debata se týkala vojáků, kteří zároveň píší krásnou literaturu. Ruská debata se měla točit okolo psaní v exilu, doplňují New York Times.

Právě toto rozhodnutí organizátorů ale pobouřilo Mashu Gessen. Šestapadesátiletá moskevská rodačka, spisovatelka a politická komentátorka týdeníku New Yorker, která se identifikuje mimo genderovou polaritu a používá zájmena oni/jejich, to označily za chybu. Podle nich americký PEN klub zradil své ideály a neměl dovolit, aby byl jeden umlčen jen proto, že si to přeje druhý. "Nadále věříme cílům PEN klubu, musely jsme ale složit funkci ve vedení, abychom nebyly spojovány s rozhodnutím, které považujeme za chybné," zdůvodnily.

Zůstanou řadovou členkou PEN klubu, nezúčastní se ale čtvrtečního galavečera této neziskové organizace na newyorském Manhattanu. "To by nám za těchto okolností přišlo zvláštní," uvedly.

Masha Gessen, jež roku 1981 emigrovaly z tehdejšího Sovětského svazu a dodnes vlastní ruské i americké občanství, jsou dlouholetou kritičkou prezidenta Vladimira Putina. Dnes žijí v New Yorku se svou manželkou i dětmi a častěji píší anglicky než rusky. Česky jim vyšly knihy Muž bez tváře o Vladimiru Putinovi a Přežít autokracii vyprávějící o zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

Nejde o první případ, kdy se na jednom pódiu nemohli potkat autoři z Ukrajiny a Ruska. Také na právě skončeném pražském veletrhu Svět knihy se na jednom pódiu nestřetli exilový ruský prozaik Vladimir Sorokin a ukrajinský literát Serhij Žadan, a to právě z politických důvodů, napsalo Aktuálně.cz. "Za současného stavu by je společné setkání dostalo do těžké pozice," uvedl dramaturg pražského festivalu.

Podobných případů je víc. Vloni na podzim ukrajinský romanopisec Jurij Andruchovyč hovořil na norském festivalu s exilovým ruským literátem Michailem Šiškinem. Sklidil za to ostrou kritiku, přestože oba ruskou agresi odsuzují. Začátkem tohoto měsíce zase museli pořadatelé jiné akce v estonském městě Tartu zrušit vystoupení ruské básnířky Linor Goralik poté, co se vůči ní ohradily ukrajinské autorky Anna Gruver a Olena Husejnová.

World Voices Festival existuje od roku 2004, k jeho zakladatelům patří spisovatel Salman Rushdie. Letos se jej zúčastnili spisovatelé Marlon James, Ottessa Moshfegh, Ta-Nehisi Coates, John Irving nebo Han Kang.

Video: Zakazovat ruské umělce má smysl, říká Martin C. Putna