Spojení baroka, váz a počítače. V Ostravě vystavují konceptuální umělci

Výstavami děl dvou konceptuálních umělců, slovenského Marka Kvetana a místní rodačky Dagmar Lasotové zahájila podzimní sezonu Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Osmačtyřicetiletý Marek Kvetan patří ke generaci umělců, kteří se o slovo přihlásili okolo přelomu tisíciletí. Pracuje s novými médii, digitální postprodukcí obrazu či videem. Češi se s jeho tvorbou mohli seznámit v roce 2008, kdy obdržel Cenu NG 333 udělovanou Národní galerií. Tehdy protkal průmyslově vyráběný peršan barevnými diodami a světelnou instalaci doplnil o hudební doprovod. Dva roky nato vystavoval v Galerii hlavního města Prahy.

Jeho nynější ostravský projekt zahrnuje sérii objektů vytvořených podle digitální předlohy. Podle mluvčí galerie Jany Malášek Šrubařové autor vychází z postkonceptuálních přístupů a analýzy. "Do sochařského procesu zapojuje současné technologie, například digitalizaci nebo CT skeny," zmiňuje.

Tímto způsobem vznikl například jeho letošní objekt nazvaný Dotyk stvoření. Znázorňuje zvětšenou kostru Kvetanovy paže s nataženým prstem. Doplněná je převodovkou a podstavcem jako z antického umění. Práce záměrně cituje známé gesto z Michelangelovy malby Stvoření Adama.

Jiné dílo nazvané Nádoby dočasnosti tvoří několik nadrozměrných váz, jejichž barokní tvary umělec upravil pomocí počítačových takzvaných generativních programů. "Odkazují k postkoloniálním slohům a metalickým autolakem například i k povrchnosti naší konzumní kultury," tvrdí kurátor Vladimír Beskid. Výstavu, jež potrvá do 10. listopadu, doplňují sádrové nádoby různých tvarů a rozměrů. Vznikly jako odlitky skutečných nádob, PET lahví, kartonů od mléka, sklenic od zavařenin či jídelních boxů.

V ostravské galerii zároveň začala i výstava místní rodačky Dagmar Lasotové. Jmenuje se Věci, které vidím, potrvá do 5. ledna příštího roku a představuje její grafiky, kresby a koláže od konce 70. let minulého století do současnosti.

Lasotová v nich pracuje s liniemi, textem a vylisovanými rostlinami. K vidění jsou i její kresby na mřížce vertikál, horizontál a diagonál nazvané Osmisměrky, které připomenou vyšívání, nebo cyklus nazvaný Nálepky po tchánovi. Většina koláží a kreseb pochází ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, část zapůjčila autorka ze svého ateliéru. Nejnovější práce, v nichž využila i vlastní listy s nálepkami ze starých krabiček od sirek, vytvořila Lasotová letos.

