Operní Thálie mají Kněžíková a Koplík. Beňačkovou ocenili za celoživotní mistrovství

Správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josef Monsport připouští, že by mohl stáhnout žalobu na bytové družstvo Svatopluk, uvedla dnes Česká televize (ČT). Žalobou se domáhá zaplacení 22 milionů za nájem za byty v Horoměřicích u Prahy za poslední tři roky. Monsport zároveň ČT řekl, že je připraven s jednotlivými členy družstva Svatopluk o případném prodeji domů jednat.

Ústavní soud (ÚS) tento týden odmítl stížnost družstva Svatopluk proti verdiktu Nejvyššího soudu, podle kterého mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit.

"Mám jisté obavy, jestli a v jakých časových horizontech vůbec, i pokud bychom vyhráli, budeme schopni z toho družstva nějaké peníze dostat a kolik," uvedl Monsport k případnému stažení žaloby. O osudu lidí z Horoměřic by mělo být podle ČT jasno do dvou týdnů, kdy by se měl podle konkurzního správce sejít věřitelský výbor. Výbor může definitivně rozhodnout o formě prodeje domů.