Od Perliček na dně po Donšajny. Připomeňte si slavné filmy, které Jiří Menzel natočil

Perličky na dně, 1965

Poezie všedního života z pera Bohumila Hrabala jako předloha povídkového filmu, na kterém se kromě Jiřího Menzela podíleli kolegové z tuzemské nové vlny Jan Němec, Evald Schorm, Věra Chytilová a Jaromil Jireš.

"Měl jsem hrozné štěstí. Nebyl jsem na filmové škole zvlášť dobrý žák. Mí kamarádi byli starší a už měli za sebou celovečerní film. Když se objevil Hrabal a četl jsem jeho povídku, řekl jsem si: To je můj autor! Všechno hezké z české literatury, co se mi kdy líbilo, je v něm, a ještě silnější. Pak jsem potkal Honzu Němce a zjistil jsem, že i on je do Hrabalových textů zamilovaný. Řekli jsme si, proč bychom nenatočili film. Měl jsem štěstí, že se mi povídka povedla," prohlásil v rozhovoru pro Českou televizi, jak se dostal k filmování Hrabalových předloh.